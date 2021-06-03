Хроника коронавируса на 3 июня: за сутки заболели почти 500 тысяч человек
По состоянию на четверг, 3 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 172,4 млн человек. За минувший день выявлено 489 890 новых инфицированных, умерли еще 10 952. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 155,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 134 тыс., Бразилии – 94 тыс. и Аргентине – 35 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине официально подтверждено 2 206 836 заражений, из которых 50 857 – это летальные случаи и 2 062 572 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 93,4 тыс. граждан.
В Украине все области остались в "желтой" зоне карантина. Показатели в некоторых регионах даже частично отвечают "зеленому" уровню.
Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac. Ею прививают от COVID-19 в Украине.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (агентство ЕС) рекомендовал государствам Евросоюза сначала пожертвовать препараты бедным странам вместо вакцинации подростков.
В Польше с 6 июня введут новые ослабления карантина: можно будет проводить конференции, спектакли, ярмарки, а также работать игровым комнатам для детей с присутствием не более 1 человека на 15 кв. м. Общественные собрания, свадьбы будут разрешены с участием до 150 человек, не считая полностью вакцинированных.
В Нидерландах решили не прививать молодежь однодозной вакциной Janssen (Johnson & Johnson). Гражданам предложат в замен Moderna или Pfizer. В то же время вакцина от Johnson & Johnson останется доступной для моряков, солдат, а также бездомных.
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