В России заявили, что изобрели вакцину "от любой мутации" COVID-19
В Федеральном медико-биологическом агентстве России заявили, что изобрели вакцину, защищающую от любой мутации коронавируса.
Об этом сказала заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, передает "Интерфакс". Она уточнила, что данные об эффективности вакцины ФМБА появятся после клинических исследований, которые стартуют в июле.
"Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", – сказала Яковлева.
По ее словам, "вакцина отличается от других", потому что "вырабатывает не только гуморальный иммунитет (действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты", но и клеточный иммунитет.
"SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", – пояснила Яковлева.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцину американской компании Moderna признали лучшим в мире препаратом для прививок от коронавируса. Такое решение приняли ученые-члены Всемирного конгресса вакцин 2021.
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