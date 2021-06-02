Минздрав обновил зоны карантина: некоторые регионы частично соответствуют "зеленой"

В Украине по состоянию на среду, 2 июня, все области остаются в "желтой" зоне карантина, ведь там не превышены показатели по коронавирусу. Последние в некоторых регионах даже частично отвечают "зеленому" уровню.

Например, в Киеве, где коэффициент новых случаев COVID-19 составляет 4,7% и 41,8% от эпидемического порога. Обновленные данные опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).

В Закарпатской области коэффициент новых заражений немного ниже, чем в столице, – 3,5%, однако составляет 46,9% от эпидпорога.

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Кроме этого, близкие к "зеленой" карантинной зоне показатели в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.

В целом во всех регионах страны не превышены и другие индикаторные показатели – количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней и уровень загруженности коек с кислородом.

Напомним: на сегодня в стране официально подтверждено 2 206 836 заражений, из которых 50 857 – это летальные случаи и 2 062 572 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 93,4 тыс. украинцев.

С начала кампании вакцинации первую прививку против COVID-19 получили уже 1 047 894 гражданина, а обе – 132 508.

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