В Украине за сутки вакцинировали почти 35 тысяч человек: где больше всего

В течение 2 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 34 481 человека. Из них 28 899 получили первую дозу прививки, а 5 582 – вторую.

Такую статистику обнародовали на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в регионах". Всего с начала иммунизационной кампании в нашей стране было введено 1 214 883 инъекции 1 076 795 лицам.

Таким образом, полностью вакцинированы двумя дозами уже 138 090 украинцев.

Больше всего прививок за последние сутки было сделано в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Наименьшую статистику продемонстрировали Кировоградщина, Луганщина и Прикарпатье.

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В частности, общая картина с вакцинацией в Украине выглядит так:

г. Киев – 3635

Винницкая область – 1679

Волынская область – 303

Днепропетровская область – 3592

Донецкая область – 620

Житомирская область – 679

Закарпатская область – 335

Запорожская область – 1582

Ивано-Франковская область – 175

Киевская область – 2713

Кировоградская область – 150

Луганская область – 159

Львовская область – 679

Николаевская область – 987

Одесская область – 997

Полтавская область – 1742

Ривненская область – 839

Сумская область – 1329

Тернопольская область – 206

Харьковская область – 2394

Херсонская область – 1268

Хмельницкая область – 683

Черкасская область – 189

Черновицкая область – 497

Черниговская область – 1467

Как сообщал OBOZREVATEL, если прививки приведут к осложнениям, в частности, к инвалидности, то государство выплатит таким пациентам компенсацию в размере не менее 681 тыс. гривен.