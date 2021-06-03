В Украине за сутки вакцинировали почти 35 тысяч человек: где больше всего
В течение 2 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 34 481 человека. Из них 28 899 получили первую дозу прививки, а 5 582 – вторую.
Такую статистику обнародовали на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в регионах". Всего с начала иммунизационной кампании в нашей стране было введено 1 214 883 инъекции 1 076 795 лицам.
Таким образом, полностью вакцинированы двумя дозами уже 138 090 украинцев.
Больше всего прививок за последние сутки было сделано в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
Наименьшую статистику продемонстрировали Кировоградщина, Луганщина и Прикарпатье.
В частности, общая картина с вакцинацией в Украине выглядит так:
г. Киев – 3635
Винницкая область – 1679
Волынская область – 303
Днепропетровская область – 3592
Донецкая область – 620
Житомирская область – 679
Закарпатская область – 335
Запорожская область – 1582
Ивано-Франковская область – 175
Киевская область – 2713
Кировоградская область – 150
Луганская область – 159
Львовская область – 679
Николаевская область – 987
Одесская область – 997
Полтавская область – 1742
Ривненская область – 839
Сумская область – 1329
Тернопольская область – 206
Харьковская область – 2394
Херсонская область – 1268
Хмельницкая область – 683
Черкасская область – 189
Черновицкая область – 497
Черниговская область – 1467
Как сообщал OBOZREVATEL, если прививки приведут к осложнениям, в частности, к инвалидности, то государство выплатит таким пациентам компенсацию в размере не менее 681 тыс. гривен.
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