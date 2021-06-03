В Украине за сутки вакцинировали почти 35 тысяч человек: где больше всего

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
1 минута
467
Всего было введено 1 214 883 инъекции

В течение 2 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 34 481 человека. Из них 28 899 получили первую дозу прививки, а 5 582 – вторую.

Такую статистику обнародовали на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в регионах". Всего с начала иммунизационной кампании в нашей стране было введено 1 214 883 инъекции 1 076 795 лицам.

Таким образом, полностью вакцинированы двумя дозами уже 138 090 украинцев.

Больше всего прививок за последние сутки было сделано в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Наименьшую статистику продемонстрировали Кировоградщина, Луганщина и Прикарпатье.

Видео дня

В частности, общая картина с вакцинацией в Украине выглядит так:

г. Киев – 3635

Винницкая область – 1679

Волынская область – 303

Днепропетровская область – 3592

Донецкая область – 620

Житомирская область – 679

Закарпатская область – 335

Запорожская область – 1582

Ивано-Франковская область – 175

Киевская область – 2713

Кировоградская область – 150

Луганская область – 159

Львовская область – 679

Николаевская область – 987

Одесская область – 997

Полтавская область – 1742

Ривненская область – 839

Сумская область – 1329

Тернопольская область – 206

Харьковская область – 2394

Херсонская область – 1268

Хмельницкая область – 683

Черкасская область – 189

Черновицкая область – 497

Черниговская область – 1467

Telegram "Коронавирус в регионах"

Как сообщал OBOZREVATEL, если прививки приведут к осложнениям, в частности, к инвалидности, то государство выплатит таким пациентам компенсацию в размере не менее 681 тыс. гривен.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусВакцина от коронавируса