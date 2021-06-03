Украина получит от США вакцину против COVID-19
США планируют передать Украине вакцину против коронавируса. Так, наше государство оказалось одним из 12 в списке стран и территорий, между которыми Соединенные Штаты с помощью механизма COVAX распределят 6 млн доз препарата.
Об этом сообщается в заявлении Белого Дома, опубликованном на официальном сайте. Так, 6 млн доз будут распределены между:
Украиной;
Мексикой;
Канадой;
Южной Кореей;
палестинскими территориями;
Косово;
Гаити;
Грузией;
Египтом;
Иорданией;
Ираком;
Йеменом.
Отметим, что часть из 6 млн доз вакцины будет передана также медицинским работникам ООН.
В общем Соединенные Штаты Америки планируют предоставить миру 80 млн доз вакцин.
Помощь передадут, в частности, странам Центральной Америки, Азии и Африки. Там будет распределено почти 19 млн доз.
Первый транш помощи препаратами для прививок от США состоит из 25 млн доз вакцин.
На брифинге в четверг советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан пояснил, что не менее 75% вакцин из первой партии будут передавать через международную платформу COVAX, еще 25% страны получат напрямую от США, передает "Европейская правда".
"Мы получили просьбу [о вакцинах] со всего мира. Ряд факторов были решающими относительно того, как мы распределим эти первые 25 млн доз вакцины. Эти факторы включают достижение глобального охвата, ответ на вспышки и другие конкретные неотложные ситуации, а также помощь как можно большему количеству стран, которые просили о вакцинах", – сказал Салливан.
Сколько именно препарата получит Украина, пока не сообщается.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В течение 2 июня в Украине против COVID-19 вакцинировали 34 481 человека. Из них 28 899 получили первую дозу прививки, а 5 582 – вторую.
Всего с начала иммунизационной кампании в нашей стране было введено 1 214 883 инъекции 1 076 795 лицам.
В Минздраве пояснили, что человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло две недели после получения второй дозы вакцины.
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