Украина получит от США вакцину против COVID-19

США планируют передать Украине вакцину против коронавируса. Так, наше государство оказалось одним из 12 в списке стран и территорий, между которыми Соединенные Штаты с помощью механизма COVAX распределят 6 млн доз препарата.

Об этом сообщается в заявлении Белого Дома, опубликованном на официальном сайте. Так, 6 млн доз будут распределены между:

Украиной;

Мексикой;

Канадой;

Южной Кореей;

палестинскими территориями;

Косово;

Гаити;

Грузией;

Египтом;

Иорданией;

Ираком;

Йеменом.

Отметим, что часть из 6 млн доз вакцины будет передана также медицинским работникам ООН.

В общем Соединенные Штаты Америки планируют предоставить миру 80 млн доз вакцин.

Помощь передадут, в частности, странам Центральной Америки, Азии и Африки. Там будет распределено почти 19 млн доз.

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Первый транш помощи препаратами для прививок от США состоит из 25 млн доз вакцин.

На брифинге в четверг советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан пояснил, что не менее 75% вакцин из первой партии будут передавать через международную платформу COVAX, еще 25% страны получат напрямую от США, передает "Европейская правда".

"Мы получили просьбу [о вакцинах] со всего мира. Ряд факторов были решающими относительно того, как мы распределим эти первые 25 млн доз вакцины. Эти факторы включают достижение глобального охвата, ответ на вспышки и другие конкретные неотложные ситуации, а также помощь как можно большему количеству стран, которые просили о вакцинах", – сказал Салливан.

Сколько именно препарата получит Украина, пока не сообщается.

Как ранее писал OBOZREVATEL: