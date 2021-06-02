В Минздраве объяснили, когда человек считается полностью вакцинированным
Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины.
Как сообщает Министерство здравоохранения в Facebook, если человек вакцинировался только одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло две недели – он не считается полностью иммунизированным и еще не имеет эффективной защиты от болезни.
"Если вы принимаете лекарства, подавляющие иммунитет, вы можете быть защищены не полностью. Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", – отмечается в справке.
В ведомстве напомнили, что в случае наличия симптомов коронавируса следует обратиться к врачу и оставаться дома.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июне темпы вакцинации против COVID-19 в Украине должны ускориться. Этому будет способствовать одновременная доставка крупных партий препаратов.
В трех городах Украины 29 мая открыли первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начали работу в Киеве, Львове и Одессе.
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