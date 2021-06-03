Коронавирусом в Украине заболели 2,5 тысячи человек за сутки, выздоровели 9,5 тысяч
По состоянию на утро четверга, 3 июня, в Украине официально подтверждено 2 209 417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2581 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 50 959 человек (+102 за сутки), выздоровели 2 072 091 (+9519 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
г. Киев – 529/3 635
Винницкая область – 30/1 679
Волынская область – 77/303
Днепропетровская область – 177/3 592
Донецкая область – 120/620
Житомирская область – 79/679
Закарпатская область – 48/335
Запорожская область – 182/1 582
Ивано-Франковская область – 57/175
Киевская область – 143/2 713
Кировоградская область – 30/150
Луганская область – 48/159
Львовская область – 154/679
Николаевская область – 65/987
Одесская область – 50/997
Полтавская область – 40/1 742
Ривненская область – 110/839
Сумская область – 78/1 329
Тернопольская область – 51/206
Харьковская область – 134/2 394
Херсонская область – 92/1 268
Хмельницкая область – 79/683
Черкасская область – 75/189
Черновицкая область – 53/497
Черниговская область – 80/1 467
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области остались в "желтой" зоне карантина. Показатели в некоторых регионах даже частично отвечают "зеленому" уровню.
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