Коронавирусом в Украине заболели 2,5 тысячи человек за сутки, выздоровели 9,5 тысяч

По состоянию на утро четверга, 3 июня, в Украине официально подтверждено 2 209 417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2581 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 959 человек (+102 за сутки), выздоровели 2 072 091 (+9519 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Видео дня

г. Киев – 529/3 635

Винницкая область – 30/1 679

Волынская область – 77/303

Днепропетровская область – 177/3 592

Донецкая область – 120/620

Житомирская область – 79/679

Закарпатская область – 48/335

Запорожская область – 182/1 582

Ивано-Франковская область – 57/175

Киевская область – 143/2 713

Кировоградская область – 30/150

Луганская область – 48/159

Львовская область – 154/679

Николаевская область – 65/987

Одесская область – 50/997

Полтавская область – 40/1 742

Ривненская область – 110/839

Сумская область – 78/1 329

Тернопольская область – 51/206

Харьковская область – 134/2 394

Херсонская область – 92/1 268

Хмельницкая область – 79/683

Черкасская область – 75/189

Черновицкая область – 53/497

Черниговская область – 80/1 467

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области остались в "желтой" зоне карантина. Показатели в некоторых регионах даже частично отвечают "зеленому" уровню.