Коронавирусом в Украине заболели 2,5 тысячи человек за сутки, выздоровели 9,5 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро четверга, 3 июня, в Украине официально подтверждено 2 209 417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2581 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 959 человек (+102 за сутки), выздоровели 2 072 091 (+9519 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Распространение коронавируса в Украине.
Видео дня
Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 529/3 635

  • Винницкая область – 30/1 679

  • Волынская область – 77/303

  • Днепропетровская область – 177/3 592

  • Донецкая область – 120/620

  • Житомирская область – 79/679

  • Закарпатская область – 48/335

  • Запорожская область – 182/1 582

  • Ивано-Франковская область – 57/175

  • Киевская область – 143/2 713

  • Кировоградская область – 30/150

  • Луганская область – 48/159

  • Львовская область – 154/679

  • Николаевская область – 65/987

  • Одесская область – 50/997

  • Полтавская область – 40/1 742

  • Ривненская область – 110/839

  • Сумская область – 78/1 329

  • Тернопольская область – 51/206

  • Харьковская область – 134/2 394

  • Херсонская область – 92/1 268

  • Хмельницкая область – 79/683

  • Черкасская область – 75/189

  • Черновицкая область – 53/497

  • Черниговская область – 80/1 467

Пандемия коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области остались в "желтой" зоне карантина. Показатели в некоторых регионах даже частично отвечают "зеленому" уровню.

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