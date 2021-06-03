Украина получила еще более 700 тысяч доз AstraZeneca: кого будут вакцинировать

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
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Украина получила еще более 700 тысяч доз AstraZeneca: кого будут вакцинировать

В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Ее будут использовать для прививки второй дозой тех, кто получил первую дозу CoviShield / AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio.

В частности:

  • медиков и других работников учреждений здравоохранения;

  • участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;

  • социальных работников;

  • священнослужителей;

  • сотрудников МВД и СБУ;

  • людей в возрасте 65+;

  • людей, которые вакцинировались остаточными дозами, в том числе общественные деятели.

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Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко в Facebook, все, кого прививали первой дозой вакцины AstraZeneca, гарантированно получат вторую дозу этой вакцины.

"Мы благодарны международным партнерам за поддержку и сотрудничество. Вместе мы сможем защитить как можно больше украинцев от коронавирусной болезни", – отметил он.

Украина получила еще одну партию вакцины

Это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украину в рамках COVAX. Ранее Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер призвала украинцев получить прививку от COVID-19.

"Мы также приветствуем открытие крупных центров вакцинации от СOVID-19 в Киеве, Львове и Одессе и надеемся, что это позволит людям получить прививки быстро и безопасно. Вакцинация помогает сохранить жизнь, избежать госпитализации и потребности в кислородной поддержке, а также приближает время, когда мы все сможем вернуться к привычной жизни", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Ею делают прививки от COVID-19 в Украине.

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