ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac, которую используют в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Ею делают прививки от COVID-19 в Украине.

Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Это означает, что препарат соответствует международным стандартам безопасности и эффективности. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.

"Сегодня я рад объявить, что вакцина компании Sinovac CoronaVac была внесена в реестр ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной", – заявил он.

Всего организация одобрила семь вакцин. В список также вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.

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Как известно, вакцину CoronaVac применяют в Украине. Страна получила 1,7 млн доз препарата. Им вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через приложение Дія. По предварительным данным исследований, эффективность CoronaVac – 78%.

Более 200 млн доз CoronaVac уже были доставлены в различные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 млн доз ее препарата.

Отметим, в Киеве 29 и 30 мая в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки вакциной CoronaVac получили 3467 человек, записавшихся через приложение Дія. В частности, в субботу вакцинировали 1395 киевлян, а в воскресенье – 2072.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину 26 мая прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech, которая впервые была закуплена за средства госбюджета. Дозы препарата с локальным названием Comirnaty доставили утром на самолете в международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны).