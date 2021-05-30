В Киеве за выходные от COVID-19 вакцинировали почти 3,5 тысячи человек
В Киеве на выходных в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки от коронавируса получили 3467 человек, записавшихся через приложение Дія. В частности, в субботу вакцинировали 1395 киевлян, а в воскресенье – 2072.
Об этом в Facebook написал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Количество желающих вакцинироваться было чрезвычайно велико, и это, по его словам, – свидетельство осознанности людей.
"Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом", – написал он.
Также Поворозник поблагодарил всех за оперативную и качественную организацию массовой вакцинации.
"Мы не смогли бы этого сделать, если бы не синергия всех участников процесса. Это и слаженная работа медицинских работников и неисчерпаемая энергия студентов-медиков коммунальных медколледжей, которые рассказывали, объясняли и при необходимости сопровождали каждого желающего привиться на вакцинацию и после нее. Это и желание Госпродпотребслужбы, которые консультировали и подсказывали, как правильно и в соответствии с нормами наладить процесс, и, конечно же, Департамент здравоохранения, работники которого организовали и объединили все в одно целое", – написал политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 мая в Киеве открыли первый пилотный центр вакцинации против коронавируса.
Выбрать вакцину в центре вакцинации нельзя. Всех прививали препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, которая есть в наличии в Украине.
Несмотря на большой наплыв, люди не задерживались долго в очереди, ведь процедура проходила быстро.
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