В Киеве за выходные от COVID-19 вакцинировали почти 3,5 тысячи человек

В Киеве на выходных в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки от коронавируса получили 3467 человек, записавшихся через приложение Дія. В частности, в субботу вакцинировали 1395 киевлян, а в воскресенье – 2072.

Об этом в Facebook написал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Количество желающих вакцинироваться было чрезвычайно велико, и это, по его словам, – свидетельство осознанности людей.

"Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом", – написал он.

Также Поворозник поблагодарил всех за оперативную и качественную организацию массовой вакцинации.

Видео дня

"Мы не смогли бы этого сделать, если бы не синергия всех участников процесса. Это и слаженная работа медицинских работников и неисчерпаемая энергия студентов-медиков коммунальных медколледжей, которые рассказывали, объясняли и при необходимости сопровождали каждого желающего привиться на вакцинацию и после нее. Это и желание Госпродпотребслужбы, которые консультировали и подсказывали, как правильно и в соответствии с нормами наладить процесс, и, конечно же, Департамент здравоохранения, работники которого организовали и объединили все в одно целое", – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL: