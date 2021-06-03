В Швейцарии впервые с прошлой осени не зафиксировали смертей от COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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С начала пандемии в Швейцарии заболели 696 213 человек

В Швейцарии за минувшие сутки впервые с осени 2020 года не зафиксировали ни одного летального случая из-за коронавируса. Последний раз отсутствие умерших от COVID-19 фиксировали еще 3 октября.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Швейцарии, всего от коронавируса умерли 10 268 граждан страны, из которых 43 – за прошедшие две недели.

За минувшие сутки в Швейцарии обнаружили 717 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 696 213 человек.

На сегодняшний день уже полностью вакцинированы 1 750 400 из около 8,54 миллиона швейцарцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании за 1 июня впервые за десять месяцев не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

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Хотя 1 июня было выходным днем, а поэтому есть вероятность, что данные о летальных случаях не были внесены в официальную статистику.

Отмечается, что с 7 марта 2020 года в Британии не было ни одного дня, чтобы не регистрировали смерти от COVID-19.

Профессор Открытого университета Кевин МакКонвей заявил, что снижение смертности связано с вакцинацией.

"Всего два месяца назад у нас было в среднем более 30 смертей в день, а за месяц до этого в начале марта было более 200 в день. Видно, что мы прошли действительно долгий путь. Во многом это падение должно быть связано с вакцинами, которые защищают от серьезных болезней и смерти", – сказал он.

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