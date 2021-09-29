Хроника коронавируса на 29 сентября: за сутки умерли почти 8 тысяч человек
По состоянию на среду, 29 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 233,5 млн человек. За минувший день выявили 426 535 новых инфицированных, умерли еще 7 924. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 210,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (105 тыс.), Великобритании (34 тыс.) и Турции (28 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.
В России впервые за сутки умерло больше 850 пациентов с коронавирусом (852). Предыдущий антирекорд был установлен 24 сентября, когда произошло 828 летальных исходов.
В Одессе от осложнений коронавирусной инфекции умерли муж и жена с разницей в 30 минут. Погибшим было 58 и 60 лет.
Некоторые люди могут быть невосприимчивыми к COVID-19 из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1.
Telegram заблокировал популярный итальянский канал антивакцинаторов "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре"). В этой группе противники прививок от COVID-19 публиковали персональные данные политиков, чиновников и врачей, подстрекали к насилию и даже прибегали к угрозам.
Франция стала седьмой страной мира, в которой количество инфицированных коронавирусом превысило 7 миллионов человек.
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