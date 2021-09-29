Хроника коронавируса на 29 сентября: за сутки умерли почти 8 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Хроника коронавируса на 29 сентября: за сутки умерли почти 8 тысяч человек

По состоянию на среду, 29 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 233,5 млн человек. За минувший день выявили 426 535 новых инфицированных, умерли еще 7 924. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 210,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (105 тыс.), Великобритании (34 тыс.) и Турции (28 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.

  • В России впервые за сутки умерло больше 850 пациентов с коронавирусом (852). Предыдущий антирекорд был установлен 24 сентября, когда произошло 828 летальных исходов.

  • В Одессе от осложнений коронавирусной инфекции умерли муж и жена с разницей в 30 минут. Погибшим было 58 и 60 лет.

Главное за 29 сентября:
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