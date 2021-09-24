В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Российской Федерации зафиксировали новое рекордное количество летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 828 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с болезнью в РФ. Также за день в стране инфицировались 21 379 человека, выздоровели – 15 828.

Отметим, что в России наблюдается рост смертей от коронавируса. Так, 20 сентября от болезни скончалось 778 пациента, 21 сентября – 812, 22 сентября – 817 и 23 сентября – 820.

Всего в РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 7 376 374 человек, побороли болезнь – 6 574 608, умерло – 202 273.

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Ранее президент России Владимир Путин отправился на добровольную самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении. Данных о сроках такого карантина нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, к членам делегации России в ПАСЕ применили дополнительные карантинные ограничения из-за "Спутника V". Так, россиянам, привитым непризнанной в ЕС вакциной от COVID-19, запретили покидать свой отель, за исключением поездок в здание Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).

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