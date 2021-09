Особый ген сдерживает вирус: ученые пояснили, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19

Часть населения планеты может быть невосприимчивой к COVID-19 и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1.

Соответствующее исследование является результатом работы Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго (Великобритания). Результаты были опубликованы в журнале Science.

Предварительно, внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного "иммунитета" к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.

Используя в основном метод секвенирования, группа ученых выяснила: у некоторых людей вариант гена OAS1 способен "распознавать" некоторые типичные признаки вирусов, которые присущи и COVID-19. Отметим, что речь идет о пренилированном гене – то есть, к белку которого присоединена одна молекула жира.

Если же OAS1 не пренилирован, то он фактически "не умеет" реагировать на возбудитель коронавируса и не может послать сигналы "тревоги" иммунной системе.

Исследователи добавили, что если новые штаммы смогут избегать такой защиты, то, вероятно, станут "значительно более патогенными и заразными в невакцинированных популяциях".

UofG scientists @CVRinfo have discovered why some individuals have stronger natural defences against #SARSCoV2.



The new @ScienceMagazine study also explains how, in the future, the #COVID19 virus may overcome this defence.#WorldChangingGlasgowhttps://t.co/2whM0CvMZ2