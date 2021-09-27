В Pfizer обнародовали результаты первой фазы тестирования препарата для профилактики COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала новый этап глобальных испытаний экспериментального противовирусного препарата PF-07321332, направленного на профилактику COVID-19. Предыдущие исследования показали безопасность и эффективность лекарства.

Как сказано на сайте компании, было начато второй этап тестирования из трех. В новом исследовании добровольцы, контактирующие с инфицированным человеком, будут принимать лекарство в форме таблеток вместе с низкой дозой антиретровирусного препарата ритонавир.

Ожидается, что такая терапия должна остановить коронавирус на раннем этапе – до того, как SARS-CoV-2 получит возможность активно размножаться в организме.

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Участниками эксперимента стали 2 660 совершеннолетних, проживающих в одном доме с человеком, у которого диагностировали COVID-19 и у которого есть соответствующие симптомы. Часть испытуемых получит плацебо, другие будут лечиться непосредственно PF-07321332.

Лекарства необходимо принимать два раза в сутки в течение пяти или 10 дней.

Основная цель ученых – доказать эффективность, а также безопасность разработанного препарата.

Доклинические результаты исследований в Pfizer назвали обнадеживающими. В ходе первого этапа тестирования, указали в компании, было доказано, что PF-07321332 безопасен и хорошо переносится.

Напомним: ранее генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни вне эпидемиологических ограничений в течение года. При этом эксперт не исключил, что людям придется ежегодно ревакцинироваться.

Как писал OBOZREVATEL: