В Украину будут поставлять 500 тыс. доз вакцины Pfizer еженедельно, – Шмыгаль

Украина получит новые партии вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer&BioNTech. По почти полмиллиона доз препарата будут поставлять еженедельно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Заседание транслировалось онлайн на YouTube-канале "Рада".

По его словам, на сегодня сделано до 12 миллионов прививок украинцам. Однако для того, чтобы процесс вакцинации продолжался непрерывно, страна регулярно получает новые партии зарегистрированных вакцин против COVID-19.

Видео дня

Так, новую партию от Pfizer ожидают в ближайшие месяцы. Поставки, уточнил премьер, будут еженедельными – почти по 500 тыс. доз.

"У нас есть отлаженная инфраструктура для ее распространения. Это означает, что абсолютно все наши граждане имеют доступ к безопасным вакцинам", – заверил Шмыгаль.

До этого Украина получила партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer&BioNTech 29 августа. Тогда прибыло 188 370 доз препарата. А недавно Минздрав разрешил делать прививки против коронавируса, комбинируя вакцины Moderna и Comirnaty.

Напомним: новое исследование в Японии показало, что вакцина американо-немецкой разработки Pfizer&BioNTech эффективна против коронавируса в 85-96% случаев. К тому же против более заразного штамма Дельта.

Она содержат информационную (матричную) РНК. Поглощаясь клетками, она "учит" их производить Spike-белок (S-белок) вируса, а иммунная система дальше распознает его и в конце реагирует образованием антител. Об этом рассказала заслуженный врач Ольга Голубовская, объяснив отличие имеющихся в Украине вакцин против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, как долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу после вакцинации от него. В частности, если прививки делали препаратами Pfizer и AstraZeneca.