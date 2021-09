Глава Pfizer сказал, когда мир вернется к 'нормальной жизни' после пандемии

Мировое население сможет вернуться к нормальной жизни вне эпидемиологических ограничений в течение года. При этом не исключено, что для поддержания низкой активности коронавируса COVID-19 необходимо будет ежегодно ревакцинироваться.

Об этом на канале АВС рассказал генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. Он указал, что на сегодня в мире достаточно доз вакцин, чтобы в течение года оказывать противодействие COVID-19 даже в новых штаммах.

"Я думаю, что наиболее вероятным сценарием является ежегодная ревакцинация, но на самом деле мы этого не знаем. Нам нужно подождать и наблюдать за тенденцией стран, которые прививаются стремительно и те, что затягивают процесс", – заметил он.

Также Бурла добавил, что в Центре по контролю и профилактике заболеваний рассматривают возможность проводить так называемые бустерные прививки для определенных категорий населения каждый год. Это относится, в первую очередь, к людям старше 65 лет и сотрудникам социальных профессий.

"I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life."



Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that future vaccines could last at least a year to fight new variants. https://t.co/Ekqp2WJEV7 pic.twitter.com/0SzoPeKjui