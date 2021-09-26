Глава Pfizer сказал, когда мир вернется к "нормальной жизни" после пандемии
Мировое население сможет вернуться к нормальной жизни вне эпидемиологических ограничений в течение года. При этом не исключено, что для поддержания низкой активности коронавируса COVID-19 необходимо будет ежегодно ревакцинироваться.
Об этом на канале АВС рассказал генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. Он указал, что на сегодня в мире достаточно доз вакцин, чтобы в течение года оказывать противодействие COVID-19 даже в новых штаммах.
"Я думаю, что наиболее вероятным сценарием является ежегодная ревакцинация, но на самом деле мы этого не знаем. Нам нужно подождать и наблюдать за тенденцией стран, которые прививаются стремительно и те, что затягивают процесс", – заметил он.
Также Бурла добавил, что в Центре по контролю и профилактике заболеваний рассматривают возможность проводить так называемые бустерные прививки для определенных категорий населения каждый год. Это относится, в первую очередь, к людям старше 65 лет и сотрудникам социальных профессий.
"I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life."— This Week (@ThisWeekABC) September 26, 2021
Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that future vaccines could last at least a year to fight new variants. https://t.co/Ekqp2WJEV7 pic.twitter.com/0SzoPeKjui
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, представитель парламентской фракции "Слуга народа" Алексей Устенко негодует на украинцев, которые отказываются от прививки против COVID-19. По мнению политика, именно они "совершают удар" по экономике страны.
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