Голубовская назвала категорию людей, которых "не берет" коронавирус. Видео
Коронавирус может обострять хронические заболевания. Но в то же время существует категория людей, которая не рискуют заболеть COVID-19.
Об этом рассказала доктор медицинских наук, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в интервью Дмитрию Гордону. По словам врача, риск заболеть снижает "генетика и хороший иммунитет".
"Есть категория пациентов, что не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом, около 5%. А вообще – это генетика и хороший иммунитет", – сказала она.
Специалист отметила, что ей известны случаи, когда COVID-19 протекает бессимптомно – тогда люди вообще не знают о болезни, но имеют антитела.
Голубовская также добавила, что коронавирус способен обострять заболевания, которые были у человека ранее.
Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что человек, заболевший гриппом, заразиться коронавирусом не сможет. Однако если инфицирующая доза COVID-19 большая или есть иммунная склонность к вирусу, то заражение все-таки может произойти.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.