Голубовская назвала категорию людей, которых 'не берет' коронавирус. Видео

Коронавирус может обострять хронические заболевания. Но в то же время существует категория людей, которая не рискуют заболеть COVID-19.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в интервью Дмитрию Гордону. По словам врача, риск заболеть снижает "генетика и хороший иммунитет".

"Есть категория пациентов, что не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом, около 5%. А вообще – это генетика и хороший иммунитет", – сказала она.

Специалист отметила, что ей известны случаи, когда COVID-19 протекает бессимптомно – тогда люди вообще не знают о болезни, но имеют антитела.

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Голубовская также добавила, что коронавирус способен обострять заболевания, которые были у человека ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что человек, заболевший гриппом, заразиться коронавирусом не сможет. Однако если инфицирующая доза COVID-19 большая или есть иммунная склонность к вирусу, то заражение все-таки может произойти.