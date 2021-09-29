Telegram закрыл крупнейший в Италии канал антивакцинаторов: насчитывал более 40 тыс. пользователей

Мессенджер Telegram заблокировал популярный итальянский канал антивакцинаторов "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре"). В этой группе противники прививок от COVID-19 публиковали персональные данные политиков, чиновников и врачей, подстрекали к насилию и даже прибегали к угрозам.

Как пишет La Repubblica, "Basta Dittatura" считали одним из основных информационных ресурсов антивакцинаторов в стран. Он координировал действия "активистов": от уличных демонстраций до бойкота ресторанов и баров, требующих для входа COVID-сертификаты.

При попытке перейти по прежнему адресу сообщества теперь высвечивается сообщение: "Этот канал не может быть просмотрен, потому что он нарушает условия Telegram".

Видео дня

Telegram пошел на такой шаг после того, как за канал "взялась" прокуратура Турина. Администраторы "Basta Dittatura" нарушали закон, так как занимались подстрекательством. Кроме того, они публиковали номера телефонов и адреса итальянских публичных лиц, призывающих людей прививаться.

Среди последних были как медики и ученые, так и чиновники и политики. В частности, угрозы поступали в адрес министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Прокуратура потребовала "добровольного сотрудничества" от компании Telegram, базирующейся в Дубае. Руководство пошло на встречу итальянским правоохранителям.

В Telegram в свою очередь указали, что администраторов канала предупреждали о том, что они нарушают требования платформы, однако никаких действий предпринято не было.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США коронавирусом заразился художник-карикатурист Бен Гаррисон, который известен как противник вакцин от COVID-19. Своих взглядов мужчина не изменил. Он заявил, что не пойдет в больницу, и вместо этого лечится препаратом от глистов для лошадей.