В США карикатурист-антивакцинатор заболел COVID-19: лечится витаминами и препаратом для лошадей

Бен Гаррисон, художник-карикатурист, который известен своей оппозицией к вакцинам против COVID-19, заболел коронавирусом. Однако ковид не изменил взглядов Гаррисона на современную медицину. Он заявил, что не пойдет в больницу, вместо этого лечится препаратом от глистов для лошадей.

Об этом сообщило издание Gizmodo, которое взяло интервью у карикатуриста. В разговоре Гаррисон подтвердил, что он и его жена заразились COVID-19, и рассказал о своем самолечении (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Гаррисон с женой живут в Монтане, где за последние несколько недель наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом. Карикатурист считает, что заразился во время обеда в ресторане несколько недель назад.

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По словам художника, они с женой плохо себя чувствуют, у них пропал вкус и запах, сам Гаррисон похудел на 15 кг. Однако он заявил, что не пойдет в больницу. По его убеждению, они с женой изо всех сил стараются победить болезнь, применяя при этом для лечения препарат ивермектин и свекольный сок.

"Мы принимаем ивермектин и различные витамины, в том числе много цинка, пьем свекольный сок", — сказал Гаррисон

Стоит отметить, что ивермектин – это главным образом ветеринарное средство от паразитов, которое в небольших дозах может использоваться для лечения некоторых болезней у людей.

Но этот препарат приобрел сомнительную славу после того, как его начали рекламировать как средство для лечения или профилактики COVID-19, несмотря на то, что доказательств его эффективности в этом нет.

Бен Гаррисон является одним из ярых сторонников такого лечения, он рекламировал это средство в своих карикатурах. На одной из них изображено, как лошадь бьет копытом доктора Энтони Фаучи – ведущего эксперта США по инфекционным заболеваниям.

Когда журналист Gizmodo спросил Гаррисона, вакцинировался ли он против коронавируса, карикатурист лишь повторил те мантры из теорий заговора, которые пропагандирует в своих карикатурах.

"Мы никогда не будем принимать их грязные уколы, которые производят протеин, которые не являются ни безопасными, ни эффективными. Это не настоящие вакцины. Это генная терапия", — ответил Гаррисон.

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