Хроника коронавируса на 29 июля: от COVID-19 умерли более 10 тысяч за сутки

По состоянию на четверг, 29 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 196,6 млн человек. За минувший день выявлено 659 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 10 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,2 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 178 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 84 тыс., Бразилии – 48 тыс. и Индонезии – 47 тыс.

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