Хроника коронавируса на 29 июля: от COVID-19 умерли более 10 тысяч за сутки
По состоянию на четверг, 29 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 196,6 млн человек. За минувший день выявлено 659 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 10 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,2 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 178 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 84 тыс., Бразилии – 48 тыс. и Индонезии – 47 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 249 344 случая заражения, с начала пандемии умер 52 891 человек, а 2 185 339 вылечились.
В Украине возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Инфицированы уже 17 человек.
Правила пересечения границы Украины ужесточили, чтобы уменьшить вероятность распространения в стране коронавируса Дельта. Речь идет о требовании по самоизоляции невакцинированных или больных лиц и не только.
В ООН предупредили, что Мьянма рискует превратиться в "государство-суперраспространитель" COVID-19.
В Pfizer заявили, что третья доза их вакцины может усилить защиту от Дельты – в 5-11 раз в зависимости от возраста вакцинированных.
В Украину поступило более 52 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которую Эстония направила в нашу страны самолетом Минобороны с авиабазы Эмари. Препарат будет в основном использован для военнослужащих-резервистов.
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