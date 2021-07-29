В Минздраве рассказали, как можно комбинировать вакцины от коронавируса

В Украине ориентировочно с августа позволят смешивать вакцины от коронавируса. Однако это будет происходить не по выбору пациента, а исключительно по решению врача, который направляет на вакцинацию.

Об этом сообщил в интервью "Украинской правде" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Смешивание вакцин разрешается только в нескольких случаях.

"Или это тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки, или гуманитарные проблемы. Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ней повторно", – пояснил санврач.

Он добавил, что комбинировать можно или мРНК-вакцины – то есть первая прививка Pfizer, вторая – Moderna или наоборот. Или первая доза AstraZeneca, а вторая – мРНК-вакциной (Moderna или Pfizer).

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Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено, то есть нельзя уколоть Moderna или Pfizer после китайского инактивированного препарата CoronaVac.

"Врач должен принять обоснованное решение о возможности смешивания вакцин и отправить человека в прививочный пункт или центр вакцинации, где эта вакцина есть в наличии", – отметил Кузин.

По его словам, уже в августе украинцы смогут получать смешанные прививки по соответствующему направлению лечащего врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, комбинированные прививки AstraZeneca и Pfizer повысили уровень антител в организме человека в шесть раз по сравнению с двумя дозами AstraZeneca. В ходе анализа использовались различные комбинации от двух одинаковых вакцин до двух разных, введенных в разном порядке.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2021 года получит 47 млн вакцин от коронавируса различных производителей. Этого хватит, чтобы провести полную вакцинацию большинства взрослого населения страны.

Не так давно в Украине заговорили о необходимости введения обязательной вакцинации против коронавируса. Отмечалось, что в таком случае за отказ от прививки будут наказывать.