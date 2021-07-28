Шмыгаль заявил, что Украина получит 47 млн вакцин от коронавируса: названы сроки

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
1 минута
1,9 т.
В частности, приедет 20 млн доз Pfizer

Украина до конца 2021 года получит 47 млн вакцин от коронавируса различных производителей. Этого хватит, чтобы провести полную вакцинацию большинства взрослого населения страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины компании Pfizer.

"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Министерства здравоохранения", – отметил премьер.

Видео дня

Он добавил, что Украина сейчас готовится к новой потенциальной вспышке COVID-19 из-за распространения штамма Дельта.

"Каждый день мы работаем, чтобы как можно лучше подготовить нашу медицинскую систему. Параллельно с этим надо минимизировать возможность распространения вируса от людей, которые приезжают из-за границы", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют ввести определенные ограничения относительно пересечения границы гражданами, чтобы уменьшить вероятность распространения штамма Дельта, если кто-то инфицируется за ее пределами.

Соответствующее постановление представлено на рассмотрение правительства. В случае его одобрения, беспрепятственно въезжать в страну украинцы смогут при наличии у них хотя бы одной прививки против COVID-19. Приложение "Вдома" начнет контролировать человека через 72 часа, если он не получит результат теста.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миревакцина Pfizer и BioNTechВакцина от коронавирусаКабинет министров УкраиныДенис Шмыгаль