Шмыгаль заявил, что Украина получит 47 млн вакцин от коронавируса: названы сроки
Украина до конца 2021 года получит 47 млн вакцин от коронавируса различных производителей. Этого хватит, чтобы провести полную вакцинацию большинства взрослого населения страны.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины компании Pfizer.
"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Министерства здравоохранения", – отметил премьер.
Он добавил, что Украина сейчас готовится к новой потенциальной вспышке COVID-19 из-за распространения штамма Дельта.
"Каждый день мы работаем, чтобы как можно лучше подготовить нашу медицинскую систему. Параллельно с этим надо минимизировать возможность распространения вируса от людей, которые приезжают из-за границы", – подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют ввести определенные ограничения относительно пересечения границы гражданами, чтобы уменьшить вероятность распространения штамма Дельта, если кто-то инфицируется за ее пределами.
Соответствующее постановление представлено на рассмотрение правительства. В случае его одобрения, беспрепятственно въезжать в страну украинцы смогут при наличии у них хотя бы одной прививки против COVID-19. Приложение "Вдома" начнет контролировать человека через 72 часа, если он не получит результат теста.
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