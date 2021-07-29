В Украине зафиксировали свыше 800 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро четверга, 29 июля, в Украине официально подтверждено 2 250 907 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 846 заболевших, из них 60 детей. Госпитализировали 480 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 916 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 185 849(+510). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 195 случаев;
Винницкая область – 41 случай;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 34 случая;
Донецкая область – 66 случаев;
Житомирская область – 19 случаев;
Закарпатская область – 10 случаев;
Запорожская область – 56 случаев;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область – 29 случаев;
Кировоградская область – 10 случаев;
Луганская область – 22 случая;
Львовская область – 28 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 56 случаев;
Полтавская область – 16 случаев;
Ривненская область – 15 случаев;
Сумская область – 39 случаев;
Тернопольская область – 4 случая;
Харьковская область – 70 случаев;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 21 случай;
Черкасская область – 16 случаев;
Черновицкая область – 16 случаев;
Черниговская область – 18 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Инфицированы уже 17 человек.
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