В Украине зафиксировали свыше 800 новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 29 июля, в Украине официально подтверждено 2 250 907 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 846 заболевших, из них 60 детей. Госпитализировали 480 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 916 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 185 849(+510). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 195 случаев;

  • Винницкая область – 41 случай;

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  • Волынская область – 1 случай;

  • Днепропетровская область – 34 случая;

  • Донецкая область – 66 случаев;

  • Житомирская область – 19 случаев;

  • Закарпатская область – 10 случаев;

  • Запорожская область – 56 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;

  • Киевская область – 29 случаев;

  • Кировоградская область – 10 случаев;

  • Луганская область – 22 случая;

  • Львовская область – 28 случаев;

  • Николаевская область – 22 случая;

  • Одесская область – 56 случаев;

  • Полтавская область – 16 случаев;

  • Ривненская область – 15 случаев;

  • Сумская область – 39 случаев;

  • Тернопольская область – 4 случая;

  • Харьковская область – 70 случаев;

  • Херсонская область – 34 случая;

  • Хмельницкая область – 21 случай;

  • Черкасская область – 16 случаев;

  • Черновицкая область – 16 случаев;

  • Черниговская область – 18 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине за сутки заболели 846 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Инфицированы уже 17 человек.

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