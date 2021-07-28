Хроника коронавируса на 28 июля: за сутки от COVID-19 умерли 9,5 тысяч больных

По состоянию на среду, 28 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 195,9 млн человек. За минувший день выявлено 577 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 9,4 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 177,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Индонезии – 45 тыс. и Индии – 42 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 249 344 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 876 человек, а 2 184 880 вылечились.

В Минздраве заявили, что в Украине риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса остается редким и составляет менее 1% .

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины дала важное уточнение по вакцинации беременных от коронавируса.

Люксембург разрешил въезд гражданам Украины. Теперь посетить страну смогут вакцинированные граждане или с результатами негативных тестов. Подробнее об условиях.