8 млн прививок ежемесячно: Кабмин обновил план вакцинации против коронавируса

В Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 в Украине внесены изменения касательно ожидаемого темпа иммунизации. Кабинет министров рассчитывает, что в стране будут делать 8 млн прививок ежемесячно, начиная с сентября 2021 года.

В пояснительной записке и приложении заявляется, что большая часть взрослого населения должна получить свой укол с вакциной до конца текущего года. Распоряжение об изменениях в Нацплане были одобрены в среду, 28 июля (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

Так, правительство надеется, что количество вакцинаций в Украине будет постепенно расти. К примеру, в июле потребность в количестве препарата одобрена на уровне 5,3 миллиона доз.

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Далее указанна цифра растет:

август 2021 года – 6 млн доз;

сентябрь – более 8,2 млн доз;

октябрь, ноябрь, декабрь – по 8,5 млн доз.

Добавим, что в предварительной версии Нацплана вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции в стране (начиная с мая-2021) должны были делать по 5,6 млн прививок каждый месяц. В новой версии документа ожидаемое количество привитых существенно выросло.

При этом в мае количество прививок не достигло даже 500 тыс. и составило 425 тыс. В июне вакцинацию прошли 1 млн 552 тыс. украинцев.

Согласно обновленному плану Кабмина, к концу года в Украине должны сделать почти 48,9 млн прививок.

По состоянию на 28 июля в стране сделали 5 081 924 прививки, а всего с начала пандемии подтвержден 2 250 061 случай коронавирусной инфекции.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина до конца 2021 года получит 47 млн вакцин от различных производителей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ускорение темпов вакцинации от COVID-19 в стране анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также назвал главную проблему кампании по вакцинации – отказ граждан от прививок.