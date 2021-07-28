В Украине зафиксировано свыше 700 новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на утро среды, 28 июля, в Украине официально подтвержден 2 250 061 случай коронавирусной инфекции. Обнаружили за прошедшие сутки 717 заболевших, из них 36 детей. Госпитализировали 507 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 52 891 человек (+15 за сутки), выздоровели 2 185 339(+459). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 189 случаев;

  • Винницкая область – 27 случаев;

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  • Волынская область – 6 случаев;

  • Днепропетровская область – 24 случая;

  • Донецкая область – 70 случаев;

  • Житомирская область – 7 случаев;

  • Закарпатская область – 4 случая;

  • Запорожская область – 53 случая;

  • Ивано-Франковская область – 9 случаев;

  • Киевская область – 17 случаев;

  • Кировоградская область – 2 случая;

  • Луганская область – 30 случаев;

  • Львовская область – 23 случая;

  • Николаевская область – 13 случаев;

  • Одесская область – 47 случаев;

  • Полтавская область – 18 случаев;

  • Ривненская область – 8 случаев;

  • Сумская область – 27 случаев;

  • Тернопольская область – 12 случая;

  • Харьковская область – 32 случая;

  • Херсонская область – 43 случая;

  • Хмельницкая область – 14 случаев;

  • Черкасская область – 27 случаев;

  • Черновицкая область – 10 случаев;

  • Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 717 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что в Украине риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса остается редким и составляетменее 1%.

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