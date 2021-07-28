В Украине зафиксировано свыше 700 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро среды, 28 июля, в Украине официально подтвержден 2 250 061 случай коронавирусной инфекции. Обнаружили за прошедшие сутки 717 заболевших, из них 36 детей. Госпитализировали 507 пациентов.
От COVID-19 в стране умер уже 52 891 человек (+15 за сутки), выздоровели 2 185 339(+459). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 189 случаев;
Винницкая область – 27 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 24 случая;
Донецкая область – 70 случаев;
Житомирская область – 7 случаев;
Закарпатская область – 4 случая;
Запорожская область – 53 случая;
Ивано-Франковская область – 9 случаев;
Киевская область – 17 случаев;
Кировоградская область – 2 случая;
Луганская область – 30 случаев;
Львовская область – 23 случая;
Николаевская область – 13 случаев;
Одесская область – 47 случаев;
Полтавская область – 18 случаев;
Ривненская область – 8 случаев;
Сумская область – 27 случаев;
Тернопольская область – 12 случая;
Харьковская область – 32 случая;
Херсонская область – 43 случая;
Хмельницкая область – 14 случаев;
Черкасская область – 27 случаев;
Черновицкая область – 10 случаев;
Черниговская область – 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что в Украине риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса остается редким и составляетменее 1%.
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