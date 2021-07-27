В Минздраве оценили риск побочных эффектов при вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса остается редким и составляет менее 1%. Речь идет о всех вакцинах, зарегистрированных для использования в нашей стране.

Новый мониторинг безопасности препаратов, которыми делают прививки от COVID-19 гражданам, обнародовало ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины". Информация содержится на его сайте и официальной странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 26 июля 2021 года в стране введено в общей сложности почти 4,7 млн доз вакцин, в частности:

Covishield от AstraZeneca – 499 720;

CoronaVac от Sinovac Biotech – 1 484 196;

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Comirnaty (Pfizer) – 1 715 780;

AstraZeneca – 964 083.

"Риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким – менее 1%", – отметили в сообщении.

Распределение случаев неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ), согласно гендерного и возрастного показателей, выглядит так:

AstraZeneca – чаще всего "побочки" возникали у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;

Covishield – у женщин 31-45 и мужчин 46-60 лет;

CoronaVac – у женщин 46-60 и мужчин 61-72 лет;

Comirnaty – у женщин и мужчин 46-60 лет.

В Государственном экспертном центре Минздрава подчеркнули, что заинтересованы в получении точной информации о всех случаях побочных эффектов или вообще неблагоприятных явлений после вакцинации – для осуществления мониторинга за безопасностью вакцин.

Сообщить о НСПИ, которые возникли после получения прививки против COVID-19, можно через автоматизированную информационную систему по фармаконадзору по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в течение недели после вакцинации против COVID-19 нужно беречь здоровье. Ведь, получив прививку, человек некоторое время находится в определенном инфекционном процессе.