В Минздраве оценили риск побочных эффектов при вакцинации от COVID-19 в Украине

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
200
Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса остается редким и составляет менее 1%. Речь идет о всех вакцинах, зарегистрированных для использования в нашей стране.

Новый мониторинг безопасности препаратов, которыми делают прививки от COVID-19 гражданам, обнародовало ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины". Информация содержится на его сайте и официальной странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 26 июля 2021 года в стране введено в общей сложности почти 4,7 млн доз вакцин, в частности:

Видео дня

  • Comirnaty (Pfizer) – 1 715 780;

  • AstraZeneca – 964 083.

Распределение количества вакцинированных в Украине по вакцине (первая доза)

"Риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким – менее 1%", – отметили в сообщении.

Распределение случаев неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ), согласно гендерного и возрастного показателей, выглядит так:

  • AstraZeneca – чаще всего "побочки" возникали у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;

  • Covishield – у женщин 31-45 и мужчин 46-60 лет;

  • CoronaVac – у женщин 46-60 и мужчин 61-72 лет;

  • Comirnaty – у женщин и мужчин 46-60 лет.

Распределение количества вакцинированных в Украине по вакцине (вторая доза)

В Государственном экспертном центре Минздрава подчеркнули, что заинтересованы в получении точной информации о всех случаях побочных эффектов или вообще неблагоприятных явлений после вакцинации – для осуществления мониторинга за безопасностью вакцин.

Сообщить о НСПИ, которые возникли после получения прививки против COVID-19, можно через автоматизированную информационную систему по фармаконадзору по ссылке.

Распределение количества вакцинированных обеими дозами по полу (красный цвет – женщины, синий – мужчины)

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в течение недели после вакцинации против COVID-19 нужно беречь здоровье. Ведь, получив прививку, человек некоторое время находится в определенном инфекционном процессе.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миреМинистерство здравоохраненияпрививкаВакцина от коронавирусавакцина Pfizer и BioNTechвакцина Sinovac CoronaVacвакцина CoviShieldвакцина Comirnatyвакцина AstraZeneca