В Израиле разрешили вакцинацию детей от 5 лет против COVID-19: названо условие
В Израиле разрешили вакцинировать от коронавируса детей возрастом от 5 до 11 лет. При этом иммунизацию будут проводить в отдельных случаях.
К таким относится угроза смерти ребенка в случае заражения. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения страны, сообщается на сайте ведомства.
Об изменениях уже уведомлено руководство больниц и фондов здравоохранения.
В Минздраве уточнили, что вакцинация потребуется тем, у кого есть риск, что болезнь будет протекать в тяжелой форме или же существует угроза летального исхода.
Отметим, что с начала пандемии в Израиле зафиксировано 864 470 случаев заражения. Выздоровели 844 601 человек и 6 461 скончались.
В стране одобрены вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech, а прививочная кампания началась еще в декабре 2020 года.
По последним данным, первую дозу вакцины получили 5,7 млн граждан, а вторую – 5,3 млн. Это составляет более 60 и 57% населения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между Израилем и Украиной активизировалась работа по взаимному признанию COVID-паспортов. В частности, украинская сторона почти доработала соответствующее соглашение.
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