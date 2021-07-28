В Минздраве пояснили, будут ли поблажки для привитых украинцев при ужесточении карантина
В случае введения "красной" карантинной зоны в Украине, ограничения будут одинаковыми как для вакцинированных граждан, так и для невакцинированных. По крайней мере, это предусматривают действующие правила.
С таким заявлением выступил главный санитарный врач страны – заместитель главы Минздрава Игорь Кузин. Его брифинг 28 июля транслировался на Facebook-странице телеканала "Украина 24".
По словам чиновника, когда темпы вакцинации вырастут, требования, вероятно, пересмотрят. Таким образом граждане, получившие прививку, могут получить некоторые поблажки.
В то же время Кузин напомнил, что тенденций для ужесточения карантина в стране пока нет.
При этом в некоторых регионах есть отклонения показателей уровня госпитализации и тестирования, однако эти случаи не влияют на ситуацию в стране в целом, добавил он.
Напомним, что утром 28 июля в Украине было зафиксировано 717 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 2 250 061.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кузин заявлял, что некоторые поблажки для вакцинированных граждан все же рассматривают в Кабмине. Также он отметил, что угроза новой волны коронавируса может привести к усилению карантина осенью.
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