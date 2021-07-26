Хроника коронавируса на 26 июля: за сутки COVID-19 заболели почти 500 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 26 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 194 млн человек. За минувший день выявлено 492 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,2 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 175,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Бразилии – 49 тыс. и Индонезии – 49 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 248 450 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 847 человек, а 2 184 195 вылечились.
В Украине разрабатывается инструкция для комбинирования вакцин против коронавируса. Национальная группа экспертов уже дала добро.
Возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступили против ужесточения карантина в связи с пандемией коронавируса.
В США рассматривают возможность начать вводить третью дозу вакцины. Такую прививку могут получить люди с ослабленным иммунитетом, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
В Херсонской области, где расположены популярны курортные города Железный Порт, Лазурное и Скадовск уровень госпитализации из-за коронавируса поднялся до 80%.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.