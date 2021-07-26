Хроника коронавируса на 26 июля: за сутки COVID-19 заболели почти 500 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 26 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 194 млн человек. За минувший день выявлено 492 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,2 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 175,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Бразилии – 49 тыс. и Индонезии – 49 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 248 450 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 847 человек, а 2 184 195 вылечились.

В Украине разрабатывается инструкция для комбинирования вакцин против коронавируса . Национальная группа экспертов уже дала добро.

Возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.