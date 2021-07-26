Эпидемиолог сказал украинцам, как снизить риски заболевания коронавирусом

Наибольшую опасность с точки зрения заражения коронавирусом представляют закрытые помещения без качественной вентиляции. В зоне риска – детские сады, школы, больницы, общественный транспорт.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. В подтверждение своих слов он привел данные научных исследований.

Медик обратил внимание на статью, вышедшую в авторитетном журнале The Lancet в апреле текущего года, которую он назвал резонансной. В ней были приведены доказательства того, что COVID-19 передается не только капельным, но и воздушным путем.

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"Если раньше ВОЗ заявляла о том, что COVID-19 – это капельная инфекция, соответственно, достаточно маски и физической дистанции, то на сегодняшний день есть достаточно доказательств, что эпидемиологически важный путь передачи при COVID-19 – воздушный, то есть через мелкодисперсный аэрозоль", – пояснил Александрин.

В этом контексте он констатировал, что в Украине практически на всех социально важных объектах отсутствует "качественная механическая вентиляция", обеспечивающая нормальную кратность воздухообмена. Это, в частности, детские сады, школы, лечебные учреждения, общественный транспорт.

"Поэтому у нас в зону риска попадает все население, которое находится в замкнутых помещениях, которые плохо вентилируются", – предупредил эпидемиолог.

"Нам нужно менять риторику и доносить до массового населения, что самое главное на сегодняшний день – минимизировать количество людей в замкнутых пространствах и чаще проветривать помещение", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, Национальная академия наук Украины спрогнозировала новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По мнению ученых, на опасную тенденцию указывают последние данные тестирования украинцев.