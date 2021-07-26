В Украине штамм Дельта заподозрили еще у шести человек: большинство из них ездили в Россию

В Ужгороде Закарпатской области заподозрено шесть новых случаев заражения штаммом Дельта коронавируса COVID-19. Большинство инфицированных накануне вернулись с территории Российской Федерации.

Об этом сообщило издание "Укринформ", ссылаясь на врача-эпидемиолога ГУ "Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины" Любовь Данич. Она указала, что биоматериал пациентов отправили в киевскую лабораторию для выявления штамма.

"Это молодые люди, от 18 до 35 лет, хотя есть среди них и человек пожилого возраста. Одни лечатся амбулаторно, в домашних условиях, других мы были вынуждены поместить в стационар", – пояснила она.

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Данич сказала, что подозрение на коронавирус в мутации Дельта существует не только у тех, кто недавно прибыл из России, но также у тех, кто все последние месяцы не выезжал из Ужгорода.

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