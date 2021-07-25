На Львовщине зафиксировали три случая заражения штаммом Дельта
На территории Львовской области выявлены первые три случая заболевания коронавирусом опасной мутации Дельта. Двое заболевших накануне побывали в Великобритании, еще один – в России.
Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации (ОГА). Сейчас заболевшие проходят стационарное лечение, но вирус прогрессирует.
Директор департамента Орест Чемерис заметил, что в Центр общественного здоровья в Киеве было направлено шесть ПЦР-теста с подозрением на наличие нового штамма Дельта, трое из них подтвердились. По словам чиновников, сложившаяся ситуация должна стать серьезным сигналом для увеличения оборота по добровольной вакцинации для населения.
"Люди, получившие две антиковидные прививки, на 80% больше остальных защищены от штамма Дельта, который нанес колоссальный ущерб в Индии", – пояснила исполняющая обязанности гендиректора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о первых случаях заражения мутацией Дельта в Украине стало известно 23 июня. По словам главы СНБО Алексея Данилова, мать и ребенок с положительным тестом на наличие штамма прибыли из России.
врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о главной угрозе опасной Дельты.
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