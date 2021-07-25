На Львовщине зафиксировали три случая заражения штаммом Дельта

На территории Львовской области выявлены первые три случая заболевания коронавирусом опасной мутации Дельта. Двое заболевших накануне побывали в Великобритании, еще один – в России.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации (ОГА). Сейчас заболевшие проходят стационарное лечение, но вирус прогрессирует.

Директор департамента Орест Чемерис заметил, что в Центр общественного здоровья в Киеве было направлено шесть ПЦР-теста с подозрением на наличие нового штамма Дельта, трое из них подтвердились. По словам чиновников, сложившаяся ситуация должна стать серьезным сигналом для увеличения оборота по добровольной вакцинации для населения.

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"Люди, получившие две антиковидные прививки, на 80% больше остальных защищены от штамма Дельта, который нанес колоссальный ущерб в Индии", – пояснила исполняющая обязанности гендиректора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

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