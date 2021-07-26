В Украине зафиксировано свыше 200 случаев COVID-19 за сутки, заболели 11 детей
По состоянию на утро понедельника, 26 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 663 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 213 заболевших, из них 11 детей. Госпитализировали 256 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 849 человек (+2 за сутки), выздоровели 2 184 365 (+170). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 71 случай;
Винницкая область – 14 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 6 случаев;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 17 случаев;
Ивано-Франковская область – 2 случая;
Киевская область – 8 случаев;
Кировоградская область – 2 случая;
Луганская область – 2 случая;
Львовская область – 8 случаев;
Николаевская область – 3 случая;
Одесская область – 33 случая;
Ривненская область – 3 случая;
Сумская область – 8 случаев;
Тернопольская область – 7 случаев;
Харьковская область – 12 случаев;
Херсонская область – 3 случая;
Черкасская область – 1 случай;
Черновицкая область – 3 случая;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.