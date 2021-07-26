В Украине зафиксировано свыше 200 случаев COVID-19 за сутки, заболели 11 детей

По состоянию на утро понедельника, 26 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 663 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 213 заболевших, из них 11 детей. Госпитализировали 256 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 849 человек (+2 за сутки), выздоровели 2 184 365 (+170). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 71 случай;

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Винницкая область – 14 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 6 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Ивано-Франковская область – 2 случая;

Киевская область – 8 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 2 случая;

Львовская область – 8 случаев;

Николаевская область – 3 случая;

Одесская область – 33 случая;

Ривненская область – 3 случая;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 7 случаев;

Харьковская область – 12 случаев;

Херсонская область – 3 случая;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 3 случая;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.