В Украине зафиксировано свыше 200 случаев COVID-19 за сутки, заболели 11 детей

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на утро понедельника, 26 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 663 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 213 заболевших, из них 11 детей. Госпитализировали 256 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 849 человек (+2 за сутки), выздоровели 2 184 365 (+170). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 71 случай;

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  • Винницкая область – 14 случаев;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 6 случаев;

  • Донецкая область – 8 случаев;

  • Житомирская область – 17 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 2 случая;

  • Киевская область – 8 случаев;

  • Кировоградская область – 2 случая;

  • Луганская область – 2 случая;

  • Львовская область – 8 случаев;

  • Николаевская область – 3 случая;

  • Одесская область – 33 случая;

  • Ривненская область – 3 случая;

  • Сумская область – 8 случаев;

  • Тернопольская область – 7 случаев;

  • Харьковская область – 12 случаев;

  • Херсонская область – 3 случая;

  • Черкасская область – 1 случай;

  • Черновицкая область – 3 случая;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 213 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.

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