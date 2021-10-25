Хроника коронавируса на 25 октября: за сутки заразились более 300 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 25 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 244 млн человек. За минувший день выявили 319 340 новых инфицированных, умерли еще 4678. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 221 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (39 тыс.), России (35 тыс.) и Турции (24 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 769 405 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 872 пациента умерли, а 2 375 776 человек выздоровели.
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