Хроника коронавируса на 25 октября: за сутки заразились более 300 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 25 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 244 млн человек. За минувший день выявили 319 340 новых инфицированных, умерли еще 4678. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 221 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (39 тыс.), России (35 тыс.) и Турции (24 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 769 405 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 872 пациента умерли, а 2 375 776 ​​​​​​ человек выздоровели.

В Украине на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 заговорили о вакцинации детей , которые сейчас болеют все чаще. Опасен ли коронавирус для детей, какие страны уже ввели детскую вакцинацию и что об этом думают врачи – читайте по ссылке.

Главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий сказал, что в Украине назревает коллапс в медицинской системе из-за увеличения роста госпитализаций из-за коронавируса.