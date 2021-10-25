В США приступят к вакцинации от коронавируса детей с 5 лет

В США в ноябре 2021 года планируют начать вакцинацию детей от коронавируса в возрасте от 5 до 11 лет. Ожидается, что вакцины станут доступны в течение первых двух недель месяца.

Представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассматривают заявку компании Pfizer/BioNTech. Она должна получить разрешение на применение двухдозного препарата среди детей младшего возраста, пишет Reuters.

Группа экспертов должна вынести решение 26 октября, уточнил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. После разрешения около 28 млн детей смогут получить препарат, который станет первой вакциной от COVID-19 в США для детей младшего возраста.

Видео дня

Укол Pfizer/BioNTech уже доступен для детей в возрасте от 12 до 17 лет, и в компании все еще изучают его для детей младше 5 лет. Несмотря на то, что у детей более низкий уровень смертности от коронавируса, многие из них сталкиваются с болезнями и долгосрочными симптомами, которые все еще изучаются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации украинские власти заговорили о COVID-вакцинации детей. И это не удивительно, ведь новые штаммы все чаще поражают подростков – они болеют в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями, а иногда даже доходит до летальных случаев.