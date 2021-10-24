В Украине начнут вакцинировать детей от коронавируса: почему возникла необходимость и что говорят врачи

На фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации украинские власти заговорили о COVID-вакцинации детей. И это не удивительно, ведь новые штаммы все чаще поражают подростков – они болеют в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями, а иногда даже доходит до летальных случаев.

Опасен ли коронавирус для детей, какие страны уже ввели детскую вакцинацию и что об этом думают врачи – читайте в материале OBOZREVATEL.

С начала сентября количество заболевших и госпитализированных в стране стремительно растет – если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых случаев ежедневно, то сейчас эта цифра перевалила за 20 тысяч. Рекордных показателей достигла и смертность от этой болезни.

На этом фоне в Минздраве заговорили о COVID-вакцинации детей от 14 лет. "Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов – именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", – заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Похожую информацию озвучил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в общем 15-20% из тех, у кого обнаруживают коронавирус ежесуточно сегодня – дети.

"И это как раз специфика "Дельты". Это очень плохо, потому что дети обычно и маски не носят, потому что надо было раньше, и дети к бабушкам с дедушками ездят. Это проблема", – говорит нардеп.

Заражаются ли дети коронавирусом?

В начале пандемии врачи считали, что дети не заражаются, но сейчас ясно, что у них это происходит точно так же, как и у взрослых. К тому же с приходом новой волны случаев заражения детей стало больше. Специалисты связывают это с тем, что штамм Дельта, который сейчас распространился по миру, активнее передается от человека к человеку и быстрее размножается в организме.

В Украине тоже были случаи?

К примеру, случаи массового заражения детей Дельта-штаммом фиксировали в летнем детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе. Там коронавирус подтвердили у 50 детей и трех взрослых, у большинства из них – штамм Дельта.

Случаи смерти тоже были?

18 октября на Черниговщине от осложнений COVID-19 умер ученик девятого класса, а несколько дней назад в Тернопольской области от коронавируса скончался малыш, которому было всего три месяца.

А как болеют дети?

Коронавирус дети переносят по-разному, но чаще всего они болеют легко и без симптомов. Однако это не значит, что никакой опасности нет. Ведь в последнее время врачи диагностируют у детей, перенесших COVID-19, новое заболевание: синдром мультисистемного воспаления. При нем ребенок получает высокую температуру, пониженное давление и кислородную недостаточность. В наиболее тяжелых случаях происходит отказ внутренних органов.

Могут ли дети передавать коронавирус другим?

Да, и это одна из главных опасностей. Ведь дети могут становиться универсальными переносчиками: болезнь протекает без симптомов, значит, ребенок неосознанно заражает окружающих, к примеру, пожилых бабушек и дедушек.

Вакцинация детей станет обязательной?

Нет, пока что прививка от коронавируса людям младше 18 лет в нашей стране запрещена. Разрешение могут дать только в двух случаях: либо для выезда за границу, либо тяжелобольным детям с сопутствующими заболеваниями. Если же правительство одобрит новый документ, то вакцинировать подростков будут только по желанию.

При этом власти могут сделать прививку от коронавируса обязательной. Для этого COVID-вакцину нужно внести в календарь обязательных профилактических прививок. На данный момент в этом перечне: туберкулез, гепатит, столбняк, корь, свинка и другие заболевания.

Единственный препарат, одобренный в Европе и США для иммунизации подростков от 12 лет – мРНК-вакцина от компании Pfizer. Последние данные о клинических испытаниях показывают очень хорошие результаты – 90-процентную эффективность в предотвращении коронавируса у людей в возрасте 12-18 лет. Это же касается и детского населения в возрасте от 5 до 11 лет.

В мае американский регулятор разрешил использовать вакцину Pfizer для детей 12-15 лет. Уже как минимум одну дозу получили около 219 млн американцев в этой возрастной группе. И в скором времени Белый дом намерен начать вакцинацию детей от пяти лет. Применение COVID-вакцины у подростков разрешило также Европейское агентство лекарственных средств.

В начале июня власти Китая одобрили экстренное применение для детей вакцины CoronaVac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, препарат показал высокую эффективность в ходе испытаний среди детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Также вакцинацию подростков разрешили в таких странах:

Португалия;

Куба;

Израиль;

Франция;

Испания;

Италия.

В марте 2021 года начались испытания вакцины Pfizer/BioNTech отдельно для трех возрастных групп: от 6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет. По расчетам разработчиков, с учетом третьей фазы вакцина будет одобрена для детей в начале – середине зимы.

Вакцину компании Moderna в дозировках для детей от 0 до 11 лет и для подростков от 12 до 17 лет также начали тестировать с марта. Johnson & Johnson планирует начать испытания со старших подростков, а потом протестировать свою однодозовую вакцину на младших детях.

Свою позицию в вопросе детской вакцинации изменила и Всемирная организация здравоохранения. Если раньше она заявляла, что прививать детей и подростков не стоит из-за недостатка исследований, то в обновленных рекомендациях говорится, что для вакцинации может быть использован препарат Pfizer.

Украинские специалисты, с которыми пообщался OBOZREVATEL, поддерживают идею вакцинации детей. Однако напоминают о недостаточном количестве привитых граждан среди групп риска.

Доктор медицинских наук, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев считает, что коронавирус "накинулся" на детей по двум причинам:

Дельта-штамм в несколько раз заразнее, чем предыдущие штаммы. Определенная часть взрослых либо привиты, либо переболели, поэтому имеют определенный уровень иммунитета. Поэтому стали болеть дети, которые не имеют иммунитета.

"У детей, которые поступают к нам в клинику, заболевание протекает более тяжело, чем в предыдущие периоды. Есть и дыхательная недостаточность, дети чаще попадают в реанимацию. Они часто требуют кислородной поддержки и даже ИВЛ", – отметил он, напоминая, что у детей после коронавируса может возникать системный воспалительный синдром.

Что же касается вакцинации, то врач уверен: "сначала надо защитить группы риска, а потом прививать детей, потому что все-таки дети легче болеют, чем взрослые. А группы риска – это стационары, это смерти. Поэтому я считаю, что все силы должны быть брошены на это".

Доктор медицинских наук Алла Волоха также констатирует, что подростки в последнее время стали болеть намного чаще и тяжелее. По ее словам, в такой ситуации необходимо быстро решить вопрос с прививками, чтобы защитить детское население от возможного тяжелого заболевания.

"Вакцинация имеет смысл, потому что детское население является главной движущей силой распространения COVID-19. Раньше коронавирус у детей протекал бессимптомно и в легкой форме, зачастую им не нужна была госпитализация. Они переносили его на ногах, но, тем самым, распространяли вокруг себя вирус и заражали бабушек и дедушек. Но влияние Дельта-штамма касается и детей – это мы видим по заполняемости коек", – отметил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Учитывая активную мутацию и темпы распространения коронавируса, украинским родителям рано или поздно придется задуматься о вакцинации своих детей. Однако все будет происходить поэтапно: сначала прививать начнут подростков, а только потом, после получения положительных результатов, в программу включат представителей младшего возраста.