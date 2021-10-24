В Украине начнут вакцинировать детей от коронавируса: почему возникла необходимость и что говорят врачи

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Covid
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Дети все чаще болеют коронавирусом в тяжелой форме

На фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации украинские власти заговорили о COVID-вакцинации детей. И это не удивительно, ведь новые штаммы все чаще поражают подростков – они болеют в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями, а иногда даже доходит до летальных случаев.

Опасен ли коронавирус для детей, какие страны уже ввели детскую вакцинацию и что об этом думают врачи – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как коронавирус бьет по украинцам?

С начала сентября количество заболевших и госпитализированных в стране стремительно растет – если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых случаев ежедневно, то сейчас эта цифра перевалила за 20 тысяч. Рекордных показателей достигла и смертность от этой болезни.

На этом фоне в Минздраве заговорили о COVID-вакцинации детей от 14 лет. "Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов – именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", – заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Видео дня
Заболеваемость коронавирусом в Украине.
Смертность от коронавируса в Украине.

Похожую информацию озвучил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в общем 15-20% из тех, у кого обнаруживают коронавирус ежесуточно сегодня – дети.

"И это как раз специфика "Дельты". Это очень плохо, потому что дети обычно и маски не носят, потому что надо было раньше, и дети к бабушкам с дедушками ездят. Это проблема", – говорит нардеп.

Коронавирус у детей: главные вопросы

  • Заражаются ли дети коронавирусом?

В начале пандемии врачи считали, что дети не заражаются, но сейчас ясно, что у них это происходит точно так же, как и у взрослых. К тому же с приходом новой волны случаев заражения детей стало больше. Специалисты связывают это с тем, что штамм Дельта, который сейчас распространился по миру, активнее передается от человека к человеку и быстрее размножается в организме.

  • В Украине тоже были случаи?

К примеру, случаи массового заражения детей Дельта-штаммом фиксировали в летнем детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе. Там коронавирус подтвердили у 50 детей и трех взрослых, у большинства из них – штамм Дельта.

  • Случаи смерти тоже были?

18 октября на Черниговщине от осложнений COVID-19 умер ученик девятого класса, а несколько дней назад в Тернопольской области от коронавируса скончался малыш, которому было всего три месяца.

У детей, перенесших COVID-19, диагностируют новое заболевание

  • А как болеют дети?

Коронавирус дети переносят по-разному, но чаще всего они болеют легко и без симптомов. Однако это не значит, что никакой опасности нет. Ведь в последнее время врачи диагностируют у детей, перенесших COVID-19, новое заболевание: синдром мультисистемного воспаления. При нем ребенок получает высокую температуру, пониженное давление и кислородную недостаточность. В наиболее тяжелых случаях происходит отказ внутренних органов.

  • Могут ли дети передавать коронавирус другим?

Да, и это одна из главных опасностей. Ведь дети могут становиться универсальными переносчиками: болезнь протекает без симптомов, значит, ребенок неосознанно заражает окружающих, к примеру, пожилых бабушек и дедушек.

  • Вакцинация детей станет обязательной?

Нет, пока что прививка от коронавируса людям младше 18 лет в нашей стране запрещена. Разрешение могут дать только в двух случаях: либо для выезда за границу, либо тяжелобольным детям с сопутствующими заболеваниями. Если же правительство одобрит новый документ, то вакцинировать подростков будут только по желанию.

При этом власти могут сделать прививку от коронавируса обязательной. Для этого COVID-вакцину нужно внести в календарь обязательных профилактических прививок. На данный момент в этом перечне: туберкулез, гепатит, столбняк, корь, свинка и другие заболевания.

Как вакцинируют детей в других странах?

Единственный препарат, одобренный в Европе и США для иммунизации подростков от 12 лет – мРНК-вакцина от компании Pfizer. Последние данные о клинических испытаниях показывают очень хорошие результаты – 90-процентную эффективность в предотвращении коронавируса у людей в возрасте 12-18 лет. Это же касается и детского населения в возрасте от 5 до 11 лет.

В мае американский регулятор разрешил использовать вакцину Pfizer для детей 12-15 лет. Уже как минимум одну дозу получили около 219 млн американцев в этой возрастной группе. И в скором времени Белый дом намерен начать вакцинацию детей от пяти лет. Применение COVID-вакцины у подростков разрешило также Европейское агентство лекарственных средств.

Вакцинация детей

В начале июня власти Китая одобрили экстренное применение для детей вакцины CoronaVac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, препарат показал высокую эффективность в ходе испытаний среди детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Также вакцинацию подростков разрешили в таких странах:

  • Португалия;

  • Куба;

  • Израиль;

  • Франция;

  • Испания;

  • Италия.

В марте 2021 года начались испытания вакцины Pfizer/BioNTech отдельно для трех возрастных групп: от 6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет. По расчетам разработчиков, с учетом третьей фазы вакцина будет одобрена для детей в начале – середине зимы.

Вакцину компании Moderna в дозировках для детей от 0 до 11 лет и для подростков от 12 до 17 лет также начали тестировать с марта. Johnson & Johnson планирует начать испытания со старших подростков, а потом протестировать свою однодозовую вакцину на младших детях.

Свою позицию в вопросе детской вакцинации изменила и Всемирная организация здравоохранения. Если раньше она заявляла, что прививать детей и подростков не стоит из-за недостатка исследований, то в обновленных рекомендациях говорится, что для вакцинации может быть использован препарат Pfizer.

Что об этом думают врачи?

Украинские специалисты, с которыми пообщался OBOZREVATEL, поддерживают идею вакцинации детей. Однако напоминают о недостаточном количестве привитых граждан среди групп риска.

Доктор медицинских наук, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев считает, что коронавирус "накинулся" на детей по двум причинам:

  1. Дельта-штамм в несколько раз заразнее, чем предыдущие штаммы.

  2. Определенная часть взрослых либо привиты, либо переболели, поэтому имеют определенный уровень иммунитета. Поэтому стали болеть дети, которые не имеют иммунитета.

"У детей, которые поступают к нам в клинику, заболевание протекает более тяжело, чем в предыдущие периоды. Есть и дыхательная недостаточность, дети чаще попадают в реанимацию. Они часто требуют кислородной поддержки и даже ИВЛ", – отметил он, напоминая, что у детей после коронавируса может возникать системный воспалительный синдром.

Что же касается вакцинации, то врач уверен: "сначала надо защитить группы риска, а потом прививать детей, потому что все-таки дети легче болеют, чем взрослые. А группы риска – это стационары, это смерти. Поэтому я считаю, что все силы должны быть брошены на это".

Врачи напоминают о недостаточном количестве привитых граждан среди групп риска

Доктор медицинских наук Алла Волоха также констатирует, что подростки в последнее время стали болеть намного чаще и тяжелее. По ее словам, в такой ситуации необходимо быстро решить вопрос с прививками, чтобы защитить детское население от возможного тяжелого заболевания.

"Вакцинация имеет смысл, потому что детское население является главной движущей силой распространения COVID-19. Раньше коронавирус у детей протекал бессимптомно и в легкой форме, зачастую им не нужна была госпитализация. Они переносили его на ногах, но, тем самым, распространяли вокруг себя вирус и заражали бабушек и дедушек. Но влияние Дельта-штамма касается и детей – это мы видим по заполняемости коек", – отметил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Учитывая активную мутацию и темпы распространения коронавируса, украинским родителям рано или поздно придется задуматься о вакцинации своих детей. Однако все будет происходить поэтапно: сначала прививать начнут подростков, а только потом, после получения положительных результатов, в программу включат представителей младшего возраста.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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