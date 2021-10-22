В Pfizer заявили о безопасности и высокой эффективности COVID-вакцины для детей

Вакцина против коронавируса производства Pfizer&BioNTech безопасна для детей 5-11 лет. В частности, препарат почти на 91% эффективен для предотвращения симптоматического заболевания в этой возрастной категории.

Такие результаты показало новое исследование в США, передает AP. По данным издания, такое внимание к тестированию вакцин объясняют тем, что в стране сейчас рассматривают возможность начала кампании по иммунизации против COVID-19 среди детей.

В указанном исследовании приняли участие 2268 юных американцев в возрасте от 5 до 11 лет. Одной группе делали по две прививки Pfizer с интервалом в три недели, другая получала плацебо, а третья – низкую дозу вакцины. Каждая инъекция составляла одну треть от количества, предусмотренного для подростков и взрослых.

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Оказалось, что низкая доза вакцины была эффективна почти на 91%, исходя из 16 случаев COVID-19 среди детей, которым вводили "пустышку", по сравнению с тремя случаями среди вакцинированных.

"Ни у кого из молодых людей не было зарегистрировано серьезных заболеваний, но у вакцинированных были гораздо более легкие симптомы, чем у их неиммунизированных сверстников", – говорится в сообщении.

Кроме того, у маленьких детей, которым были сделаны прививки с низкой дозой, выработался такой же высокий уровень антител против коронавируса, как у подростков и молодых людей, которым делали прививки с обычной дозой.

Отмечается, что большая часть данных этого исследования была собрана в США в августе и сентябре 2021 года, когда Дельта стал доминирующим штаммом COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США обнародовали данные о действенности прививок вакциной Pfizer для детей и подростков в возрасте 12-18 лет. Было установлено, что показатель эффективности достигал 93%, в том числе в предотвращении госпитализаций.