В Украине от коронавируса начали умирать дети, многим нужен кислород: что говорят врачи

Отличительная черта нынешней волны коронавируса в Украине – начали тяжело болеть дети. COVID-отделения забиты маленькими пациентами, половине из которых нужен кислород. Увы, зафиксированы даже летальные случаи.

Во многих странах уже прививают подростков и собираются разрешить иммунизацию детей с 5 лет. А вот в Украине добиться направления для ребенка на вакцинацию от коронавируса очень сложно.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Все больше областей Украины фиксируют первые смерти от COVID-19 среди детей. Так, 20 октября на Тернопольщине в Кременецком районе от этой болезни скончался трехмесячный малыш.

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Ребенок умер дома, медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Хотя его родители обратились в приемное отделение Кременецкой районной больницы еще 14 октября – там младенца осмотрели, но рекомендовали мерять температуру и обратиться на следующий день к семейному врачу, чтобы он назначил лекарства.

Но вот в самом Кременецком районном центре первичной медико-санитарной помощи заявили, что родители к ним якобы не обращались.

В селе Андруга, где произошло несчастье, рассказывают, что семья умершего малыша благополучная. "Родители молодые, это у них единственный ребенок, сын. Никто не слышал, чтобы это был коронавирус. Говорят, что просто воспаление легких. Врач к ним приезжал, насколько мы знаем. А скорая уже приехала в конце, когда ребенок умер", – рассказал OBOZREVATEL местный житель.

Сейчас должны провести расследование этого случая и выяснить, почему ребенку не оказали надлежащую помощь.

К сожалению, в Украине это был не первый случай смерти ребенка от коронавируса. Совсем недавно в Черниговской области скончался 15-летний школьник, который имел сопутствующие заболевания. Подросток провел в больнице всего три дня, туда он попал уже в тяжелом состоянии.

А в начале сентября в Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса скончалась новорожденная девочка, она успела прожить всего 21 день. В больницу ребенок попал уже на пятый день после начала болезни. Был обнаружен сильный дистресс-синдром, ее подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти малышку не смогли.

Отличительная черта нынешней волны коронавируса в том, что заболеванию подвержены дети. Если раньше они заражались очень редко, то сейчас ситуация резко изменилась. Так, за последние сутки из 23 тысяч заболевших 1 800 – дети.

В некоторых странах уже несколько месяцев прививают детей от 12 лет. В мае это стали делать в США, Канаде, Венгрии, в июне – в Румынии, Италии, ОАЭ.

В Украине же можно прививать детей от 12 лет в случае их выезда за границу, а также детей с инвалидностью и из группы риска. Правда, по словам врача-инфекциониста Евгения Щербины, сами врачи боятся давать направления на прививки детям и всячески отговаривают родителей.

Как рассказывает заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор Сергей Крамарев, сейчас действительно штамму Дельта подвержены дети.

"Они в целом болезнь переносят легче, чем взрослые. Но если сравнивать с предыдущими вспышками, то тяжелых больных детей стало больше, много кислородозависимых. Вот у нас, например, в Киевской инфекционной больнице половина пациентов (а их около 70) требуют кислорода. В реанимации единицы детей, но есть случаи, когда ребенок находится на ИВЛ", – говорит Крамарев.

Также доктор отмечает, что если раньше дети заражались в основном в семьях при близких контактах с родными, то теперь инфицируются и в школах. А подростки могут заразиться на вечеринках и других массовых мероприятиях. Это связано с тем, что штамм Дельта раз в 10 заразнее. Поэтому закрытие школ во время роста заболеваемости – эффективный метод, чтобы остановить распространение болезни.

"Смертность среди детей невысокая. Хотя звонят коллеги из разных областей и рассказывают: то в одном регионе смерть, то в другом. У нас также в больнице были летальные случаи", – подчеркивает Крамарев.

Одно из главных осложнений после болезни у детей – мультисистемный синдром. По словам врача, в одной из областей уже был случай смерти ребенка от осложнений после COVID-19. Это, грубо говоря, когда воспаляются сосуды и поражают внутренние органы – почки, печень, сердце. Этот синдром проявляется именно у детей и очень опасен.