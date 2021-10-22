На Черниговщине от коронавируса умер школьник: новые подробности трагедии

В Черниговской области от коронавируса умер 15-летний подросток по имени Герман. Организму было очень тяжело справиться с болезнью, школьник провел в областной детской больнице всего три дня. У мальчика были серьезные сопутствующие заболевания.

По словам врачей, в Украине можно делать прививки от COVID-19 детям с 12 лет. Они особенно необходимы, если ребенок входит в группы риска. Однако по неизвестным причинам медики опасаются вакцинировать несовершеннолетних.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ученик 9-го класса Корюковской школы №4 скончался от коронавируса 18 октября, когда уже находился в Черниговской областной детской инфекционной больнице.

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Местная жительница Виктория рассказала, что Герман был очень общительным мальчиком. "Его многие знали тут в городе. Насколько я знаю, его воспитывала одна мама, а переехали они к нам с Донбасса, его мама устроилась работать на рынок", – сообщила женщина.

Директор школы Олег Гаевой подтвердил, что семья приехала в Корюковку из оккупированной Красногоровки лет 7 назад. Ребенок учился в местной школе еще со второго класса.

"Мальчик был на инклюзии, а в последнее время он учился дома. Но в школе бывал. Поэтому сейчас его класс находится на изоляции. Он действительно очень общительный и приветливый ребенок, был единственным сыном у мамы", – говорит директор.

В областной больнице OBOZREVATEL рассказали, что у мальчика были серьезные сопутствующие заболевания – врожденная миопатия и кардиомиопатия. К тому же у Германа было ожирение.

В медицинское учреждение он поступил 16 октября, уже тогда состояние было тяжелым. Спустя три дня ребенок умер.

Врачи бьют тревогу: если раньше инфекция не затрагивала детей, то сейчас заражаются даже самые маленькие. При чем у детей с инвалидностью и хроническими недугами болезнь протекает тяжело. Поэтому им нужна защита.

Детский врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев отметил, что в Украине уже можно делать прививки от COVID-19 даже детям. Он считает, что подросток смог бы побороть болезнь, если бы ему сделали прививки.

"К сожалению, мало кто об этом знает, но у нас уже с 12 лет прививку от коронавируса делать можно. Направление должен дать семейный врач, это его работа – следить за такими пациентами, у которых есть сопутствующие заболевания. У вакцины в инструкции прописаны противопоказания, в основном это аллергическая реакция на составляющие препарата. В остальных случаях делать ее можно. Только вакцинация может защитить таких детей от тяжелых осложнений и смерти", – уверен Крамарев.

Врач-инфекционист Евгений Щербина также отметил, что в Украине давно разрешено делать прививки детям из групп риска.

"Но, к сожалению, получить вакцину ребенку в нашей стране очень сложно, потому что сами врачи боятся и отговаривают пациентов. Хотя медики должны знать, что вакцины безопасны. Все европейские, скандинавские страны, США уже давно привились и мы видим, что заболеваемость и смертность у них сократилась в разы. А наши врачи, как и обычные люди, всего боятся. Раньше боялись молнии и огня, а сейчас вакцины. Мы как дикари", – говорит он.

В Черниговской областной детской инфекционной больнице ответили, что родители должны сами внимательно наблюдать за самочувствием детей. И если ребенок стал плохо есть, у него поднялась и не сбивается высокая температура, то нужно немедленно обращаться к врачу.