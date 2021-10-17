В Минздраве заговорили о вакцинации детей от COVID-19: разрабатываются документы

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Вакцинация детей

Министерство здравоохранения Украины предварительно планирует начать вакцинацию от коронавируса детей и уже занимается документами. Пакет касательно иммунизации несовершеннолетних (начиная с 14-летнего возраста) уже разработан, но предстоят другие этапы подготовки.

Об этом сообщил начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Киеве Олег Рубан, выступая в эфире "Украины 24". Как отметил чиновник, внедрять такие меры – это компетенция исключительно Минздрава.

По состоянию на 17 октября, как сказал Рубан, в Украине есть документы о вакцинации как совершеннолетних, так и лиц от 14 лет.

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"Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов – именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", – заявил глава Госпродпотребслужбы столицы.

"Документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения", – добавил он.

Ориентировочной даты, когда в правительстве завершат все этапы работ над документами, Рубан не озвучил.

Олег Рубан

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявлял: несовершеннолетние составляют 7-10% от общего количества заболевших в Украине. Глава ведомства говорил, что в основную группу риска дети, как и прежде, не входят.

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