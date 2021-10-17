Ученые узнали, как коронавирус влияет на новорожденных
Перенесенная будущей матерью коронавирусная инфекция на том или ином сроке беременности влияет на иммунную систему новорожденного. Матери обеспечивают своим детям пассивный иммунитет, передавая через плаценту антитела против COVID-19.
Как сказано в исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона опубликованном в журнале Nature Immunology, во многом иммунный ответ малышей на инфекцию зависел от того, на каком сроке беременности женщина перенесла коронавирус. Эксперты выяснили, что если будущая мать перенесла болезнь ближе к родам, иммунный ответ у детей будет выше.
"У таких детей было выше содержание естественных киллеров (Т-лимфоциты, главной функцией которых является уничтожение поврежденных клеток собственного организма) и некоторых других типов Т-клеток", - сказано в исследовании.
Свои выводы специалисты сделали проанализировав данные 30 рожениц и изучив их историю болезни коронавирусом.
В то же время, специалисты отметили, что у обеих групп детей был повышен уровень цитокинов плазмы (способные бороться с воспалением в организме). По мнению ученых, это свидетельствует о том, что инфекция перенесенная матерью влияет на иммунную систему новорожденного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что беременные могут вакцинироваться от COVID-19 при наличии высокого риска заражения или сопутствующих заболеваний.
На Буковине от коронавирусной инфекции скончалась 28-летняя врач-педиатр
На Прикарпатье от осложнений вызванных коронавирусом умерла 32-летняя беременная женщина и ее ребенок.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.