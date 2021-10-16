В Украине 7-10% больных коронавирусом – это дети, – Ляшко

Несмотря на то, что в Украине стремительно растет кривая заболевания коронавирусом COVID-19, дети, как и прежде, не входят в основную группу риска. В соотношении со всем населением, которые поражены недугом, несовершеннолетние составляют 7-10% от общего числа заболевших.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Таким образом, вопрос о вакцинации детей в Украине пока не стоит (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу).

"Я вижу необходимость сейчас вакцинировать хотя бы 70% взрослого населения, потому что в реанимациях сейчас находятся преимущественно люди пожилого возраста. Стремительного распространения болезни среди детей до 18 лет, к счастью, не наблюдается, поэтому в этом вопросе они не в приоритете", – указал Ляшко.

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В то же время он отметил, что степень заболеваемости детей коронавирусом сохраняется на уровне показателей апреля 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук Сергей Крамарев считает, что детей необходимо защищать от СOVID-19 не меньше, чем взрослых, поскольку малыши попадают в реанимацию с потребностью в ИВЛ.