Голубовская рассказала, кому нужна бустерная доза вакцины против COVID-19. Видео
Бустерная или дополнительная третья доза вакцины от коронавируса COVID-19 необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит, а именно слабую выработку антител. В отношении здоровых достоверных данных о пользе бустерной прививки нет.
Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Она пояснила, что такая важная процедура как введение дополнительной дозы препарата должно иметь персонифицированный подход специалистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я согласна с международными рекомендациями, что бустерная прививка нужна лицам с иммунодефицитными состояниями. Только нужно понимать, что это такое. Часто у нас говорят: вот у нас насморк, это иммунодефицит. Нет, это не так. Иммунодефицит – это, как правило, когда онкологическая болезнь или другие тяжелые заболевания, когда у организма слабая выработка антител", – пояснила Голубовская.
Она добавила, что в мире существуют авторитетные статьи, где указано, что бустерная прививка противопоказана молодым людям и скорей несет вред, чем защиту от пандемии. При этом врач подчеркнула, что подход к решению заболеваемости COVID-19 может меняться по мере мутации самого вируса и возникновения новых штаммов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минздрав определил сегмент украинцев, кому необходимо проводить дополнительную иммунизацию путем введения бустерной прививки.
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