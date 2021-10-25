В больницах Херсонской области кислорода осталось на трое суток
В больницах Херсонской области по состоянию на 25 октября осталось кислорода на трое суток для оказания необходимой помощи пациентам с COVID-19. В сутки используется почти 15 тонн концентрированного воздуха.
Об этом во время брифинга в Херсонской областной государственной администрации рассказал заместитель губернатора Николай Якименко. Он настоятельно призвал местных жителей вакцинироваться и соблюдать меры необходимой безопасности, чтобы не столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная: в области хватает кислорода на трое суток. В сутки потребляется почти 15 тонн кислорода", – указал Якименко.
"Поэтому я настоятельно призываю всех вакцинироваться, носить маски и соблюдать противоэпидемиологические меры. Не подвергайте опасности себя и своих близких", - заключил он.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, поставщик кислорода в украинские больницы заявил о временном прекращении производства из-за недостатка сырья. Это вызвало у врачей Херсонской области настоящую тревогу за жизни пациентов в реанимации, которые постоянно подключены к ИВЛ.
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