В больницах Херсонской области кислорода осталось на трое суток

В больницах Херсонской области по состоянию на 25 октября осталось кислорода на трое суток для оказания необходимой помощи пациентам с COVID-19. В сутки используется почти 15 тонн концентрированного воздуха.

Об этом во время брифинга в Херсонской областной государственной администрации рассказал заместитель губернатора Николай Якименко. Он настоятельно призвал местных жителей вакцинироваться и соблюдать меры необходимой безопасности, чтобы не столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная: в области хватает кислорода на трое суток. В сутки потребляется почти 15 тонн кислорода", – указал Якименко.

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"Поэтому я настоятельно призываю всех вакцинироваться, носить маски и соблюдать противоэпидемиологические меры. Не подвергайте опасности себя и своих близких", - заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, поставщик кислорода в украинские больницы заявил о временном прекращении производства из-за недостатка сырья. Это вызвало у врачей Херсонской области настоящую тревогу за жизни пациентов в реанимации, которые постоянно подключены к ИВЛ.