Врач о коронавирусе в Украине: это катастрофа, через 10-14 дней в больницах будет коллапс

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Врач о коронавирусе в Украине: это катастрофа, через 10-14 дней в больницах будет коллапс

В Украине назревает коллапс в медицинской системе из-за увеличения роста госпитализаций из-за коронавируса. За последние сутки, 23 октября, в стране госпитализировали 5924 человек.

Главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий предупредил, что при таких темпах коллапс произойдет через 10-14 дней и это будет катастрофой. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.

"Нужен новый план остановки волны, так как только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению", – сказал врач.

По состоянию на 24 октября с начала пандемии в нашей стране подтверждено уже 2 769 405 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки заразился 20 791 человек. Болезнь унесла в Украине уже 63 872 жизни, а выздороветь смогли 2 375 776 пациентов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), как крайний шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого украинцам нужно вакцинироваться.

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