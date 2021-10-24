В Украине больше 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли почти 400 человек
За минувшие сутки в Украине прибавилось 20 791 больной коронавирусом, из них 1 533 – дети, а 237 – медработники. Всего по состоянию на утро воскресенья, 24 октября, с начала пандемии в нашей стране подтверждено уже 2 769 405 случаев заражения COVID-19.
Болезнь унесла в Украине уже 63 872 жизни (+386 летальных случаев за прошлый день), а выздороветь смогли 2 375 776 пациентов (+6 081 за сутки). Кроме того, в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что за субботу, 23 октября, в больницы с коронавирусом были госпитализированы 5 924 человека.
В течение субботы, 23 октября, в Украине вакцинировали против COVID-19 177 730 человек. Одну дозу получили 129 530 граждан, а полностью иммунизированы – 48 200.
За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Днепропетровской (2211), Львовской (1509) и Харьковской (1508), а также в Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 998 случаев;
Винницкая область – 422 случая;
Волынская область – 395 случаев;
Днепропетровская область – 2211 случаев;
Донецкая область – 1380 случаев;
Житомирская область – 950 случаев;
Закарпатская область – 211 случаев;
Запорожская область – 1060 случаев;
Ивано-Франковская область – 737 случаев;
Киевская область – 880 случаев;
Кировоградская область – 163 случая;
Луганская область – 270 случаев;
Львовская область – 1509 случаев;
Николаевская область – 366 случаев;
Одесская область – 1403 случая;
Полтавская область – 970 случаев;
Ривненская область – 488 случаев;
Сумская область – 908 случаев;
Тернопольская область – 647 случаев;
Харьковская область – 1508 случаев;
Херсонская область – 1085 случаев;
Хмельницкая область – 897 случаев;
Черкасская область – 598 случаев;
Черновицкая область – 499 случаев;
Черниговская область – 236 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, за 22 октября в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19 с начала пандемии – 5 927 человек.
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