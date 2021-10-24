В Украине больше 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли почти 400 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
2 минуты
3,8 т.
В Украине больше 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли почти 400 человек

За минувшие сутки в Украине прибавилось 20 791 больной коронавирусом, из них 1 533 – дети, а 237 – медработники. Всего по состоянию на утро воскресенья, 24 октября, с начала пандемии в нашей стране подтверждено уже 2 769 405 случаев заражения COVID-19.

Болезнь унесла в Украине уже 63 872 жизни (+386 летальных случаев за прошлый день), а выздороветь смогли 2 375 776 пациентов (+6 081 за сутки). Кроме того, в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что за субботу, 23 октября, в больницы с коронавирусом были госпитализированы 5 924 человека.

В течение субботы, 23 октября, в Украине вакцинировали против COVID-19 177 730 человек. Одну дозу получили 129 530 граждан, а полностью иммунизированы – 48 200.

Видео дня

За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Днепропетровской (2211), Львовской (1509) и Харьковской (1508), а также в Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 998 случаев;

  • Винницкая область – 422 случая;

  • Волынская область – 395 случаев;

  • Днепропетровская область – 2211 случаев;

  • Донецкая область – 1380 случаев;

  • Житомирская область – 950 случаев;

  • Закарпатская область – 211 случаев;

  • Запорожская область – 1060 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 737 случаев;

  • Киевская область – 880 случаев;

  • Кировоградская область – 163 случая;

  • Луганская область – 270 случаев;

  • Львовская область – 1509 случаев;

  • Николаевская область – 366 случаев;

  • Одесская область – 1403 случая;

  • Полтавская область – 970 случаев;

  • Ривненская область – 488 случаев;

  • Сумская область – 908 случаев;

  • Тернопольская область – 647 случаев;

  • Харьковская область – 1508 случаев;

  • Херсонская область – 1085 случаев;

  • Хмельницкая область – 897 случаев;

  • Черкасская область – 598 случаев;

  • Черновицкая область – 499 случаев;

  • Черниговская область – 236 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом на 24 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 22 октября в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19 с начала пандемии – 5 927 человек.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохраненияCOVID-19