В Moderna заявили о безопасности вакцины против COVID-19 для детей от 6 лет

Американская биотехнологическая компания по производству фармацевтических препаратов Moderna заявила о безопасности для детей дошкольного возраста. Более того, вакцина против COVID-19 способна вызвать стремительную выработку антител у малышей от 6 до 11 лет.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на руководство фармкомпании. Предварительно специалисты предоставили промежуточные результаты данные, но уже готовятся к презентации у высших регуляторных органов США.

"Двухдозная вакцина Moderna вырабатывала вирус-нейтрализующие антитела у детей, а безопасность была сопоставима с тем, что ранее наблюдалось в клинических испытаниях среди подростков и взрослых", – указано в материале статьи.

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Пока американская фармкомпания отстает от конкурента Pfizer Inc, чья вакцина уже разрешена для детей в возрасте от 12 лет. Препараты от Moderna ожидают такой лицензии еще с дня подачи заявки, которая произошла с июня 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США готовятся к началу кампании по вакцинации детей от пяти лет.