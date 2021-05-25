Хроника коронавируса на 25 мая: с начала пандемии умерли почти 3,5 млн человек
По состоянию на вторник, 25 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 167,9 млн человек. За минувший день выявили 442 798 новых инфицированных, умерли еще 8865. Всего болезнь унесла жизни более 3,4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 149,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 195 тыс., Бразилии – 37 тыс. и Аргентине – 22 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине официально подтверждено 2 179 988 заражений, из которых 49 368 – это летальные случаи и 1 950 562 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 182,5 тис. граждан.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине хотят ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для учителей.
В Украине предварительно запланировали запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что минимальный риск заразиться коронавирусом – в самолете. Это связано с кратностью воздухообмена.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый вирус, который потенциально станет более смертоносным, чем COVID-19.
Минимум три крупных завода в Украине готовы изготавливать вакцины против COVID-19 по трансферу технологий – когда ведущая компания передает их с полным циклом производителю.
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