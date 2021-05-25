Хроника коронавируса на 25 мая: с начала пандемии умерли почти 3,5 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на вторник, 25 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 167,9 млн человек. За минувший день выявили 442 798 новых инфицированных, умерли еще 8865. Всего болезнь унесла жизни более 3,4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 149,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 195 тыс., Бразилии – 37 тыс. и Аргентине – 22 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 25 мая:

  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что минимальный риск заразиться коронавирусом – в самолете. Это связано с кратностью воздухообмена.

  • Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый вирус, который потенциально станет более смертоносным, чем COVID-19.

  • Минимум три крупных завода в Украине готовы изготавливать вакцины против COVID-19 по трансферу технологий – когда ведущая компания передает их с полным циклом производителю.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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